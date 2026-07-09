Mladi košarkaš Srbije Nikola Kusturica oprostio se od ekipe Barselone

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Mladi košarkaš Srbije Nikola Kusturica samo nekoliko dana nakon što je postao vicešampion svijeta objavio je da će napustiti Barselonu. Talentovani košarkaš nedavno se našao u idealnoj petorci Svjetskog prvenstva za igrače do 17 godina, a sada je riješio da okrene još jednu novu stranicu u karijeri.

"Hvala, Barsa. Nikada nije lako reći zbogom, ali danas želim da zahvalim svim ljudima koji su bili dio ovog nevjerovatnog puta. Bile su to tri nezaboravne godine, pune učenja, razvoja i trenutaka koje ću zauvijek nositi sa sobom. Odlazim sa srcem punim nezaboravnih uspomena. Ovo je bio prvi veliki korak u mojoj karijeri, moj prvi veliki klub i prvi koji je vjerovao u mene i pružio mi priliku da napredujem. Zbog toga ću mu zauvijek biti zahvalan.

Vidi opis Emotivni oproštaj Nikole Kusturice: "Zbog vas nisam postao samo bolji igrač, nego i bolja osoba" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Hvala svim mojim trenerima, saigračima i svim ljudima u klubu. Pomogli ste mi da postanem ne samo bolji igrač, već i bolja osoba. Ovdje sam naučio vrijednost napornog rada, discipline, posvećenosti i svakodnevnog truda - lekcije koje ću zauvijek nositi sa sobom. Barsa će uvijek biti moj klub i uvijek ću je podržavati, gdje god da budem. Ovaj klub će zauvijek imati posebno mjesto u mom srcu. Nadam se da će nam se putevi ponovo ukrstiti jednog dana. Hvala za sve", napisao je Nikola Kusturica.

Gdje Kusturica nastavlja karijeru?

Još nije poznato gdje će srpski košarkaš nastaviti karijeru. Ako je vjerovati pričama iz košarkaških krugova, mladi Srbin odlazi na koledž, gdje bi UCLA trebalo da izdvoji nevjerovatnih 12 miliona dolara za ovog igrača.

Takođe, očekuje se da ćemo Kusturicu već u avgustu vidjeti i u seniorskom dresu reprezentacije Srbije.

https://mondo.rs/Sport/Kosarka/a2250674/dusan-alimpijevic-najavio-promene-u-reprezentaciji-srbije.html