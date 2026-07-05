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Veliko priznanje za sjajnog Srbina: Nikola Kusturica u idealnoj petorci Mundobasketa!

Veliko priznanje za sjajnog Srbina: Nikola Kusturica u idealnoj petorci Mundobasketa!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Nikola Кusturica izabran je u prvu petorku Svjetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Turskoj.

Nikola Kusturica u idealnoj postavi Svjetskog prvenstva Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Nikola Кusturica izabran je u prvu petorku Svjetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Turskoj!

Jedan od najtalentovanijih igrača u ovoj generaciji bio je pravi lider srpskog tima.

Na putu do statusa vicešampiona svijeta, Кurusturica je prosječno bilježio 22.5 poena, 6.5 skokova i 2.8 asistencija..

U najboljoj petorci turnira, osim mladog srpskog asa su još Joakim Bumtje Bumtje (SAD), Luk Pol (Australija), Bekam Blek (SAD) i Omer Кutlaj (Turska).

MVP Prvenstva je Joakim Bumtje Bumtje.

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Tagovi

orlići košarka Srbija Nikola Kusturica

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