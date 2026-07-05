20 : 54 33' - Srbija pred porazom Srbija ima ogroman minus - 90:61. Bjelica je završio meč zbog pet ličnih.

20 : 49 32' - Srbiji je potrebno pravo čudo Srbiji treba pravo čudo u finalu, Amerikanci imaju ogromnu prednost u posljednjem kvartalu - 85:61.

20 : 43 30' - Kraj treće četvrtine Završena je treća četvrtina trojkom Simjanovskog - 81:61 za Amerikance. Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

20 : 40 30' - "Igramo kao pi**e, daj da se pobijemo" Mijović je tražio tajm-aut i pokušao je da probudi ekipu. "Hajde bre, ništa nije gotovo. Dajte da igramo. Igramo kao pi**e, dajte da se pobijemo", rekao je Mijović na pauzi.

20 : 37 29' - Bumtje Bumtje zakucava Zakucava Bumtje Bumtje pod faulom, Kusturica je prije toga dao jedan od tri penala - 79:57 za Ameriku.

20 : 32 27' - Poeni Pavlovića Pogađa Luka Pavlović poslije prodora - 73:56 za Amerikance.

20 : 29 25' - Tajm-aut Mijovića Srbija polako gubi korak, Mijović traži tajm-aut - 73:54. Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

20 : 28 24' - Kusturica za tri Kusturica pogađa za tri, pa je polovičan sa linije penala - 69:54 za Amerikance.

20 : 26 23' - Trojka Lukića Sjajan potez Lukića i pogođena trojka, ali Amerikanci imaju veliku prednost - 66:50.

20 : 24 22' - Kusturica zakucava, pa blokira Kusturica zakucava, pa udara blokadu na drugoj strani - 61:47 za Amerikance.

20 : 22 21' - Roser zakucava Roser zakucava, Amerikanci su bolje počeli drugo poluvrijeme - 61:45 za Amerikance.

20 : 17 Sjajni Kusturica drži Srbiju u igri Kada je u pitanju statistika, sjajni Nikola Kusturica drži Srbiju u igri u ovom finalu. Srbija: Galić, Đurović, Stepanović 3, Simjanovski 3, Veselinović, Lukić 10 (2sk), Šaponjić, Miladinović 3 (4sk), Pjelica, Kusturica 21 (4/6 za dva, 1/4 za tri, 10/11 sa penala, 3sk), Miličić 3, Pavlović Amerika: Bouman 4, Montomeri 4, Dautri 9, Kolins, Pejdž 7, Vilijams 7, Jang, Kroford, Blek 5, Bumtje Bumtje 7 (6sk), Roser 12, Dampir 2

20 : 07 20' - Poluvrijeme Završeno je prvo poluvrijeme, Amerikanci vode poslije prvih 20 minuta igre - 57:45. ROSSER SLAMS IT HOME @CJRosser7



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#USABMU17x#FIBAU17pic.twitter.com/NUfF9noo3k — USABJNT (@usabjnt)July 5, 2026

20 : 03 19' - Boman zakucava, a onda i Kusturica Bouman zakucava preko dvojice, a onda Kusturica zakucava na drugoj strani - 52:41.

20 : 00 17' - Ponovo Lukić za tri Nova trojka Matije Lukića, Srbija se ne predaje - 45:38 za Amerikance.

19 : 56 15' - Trojka Lukića Veoma lijep napad Srbije, Lukić daje trojku - 43:34 za Amerikance.

19 : 51 14' - Trojka uz zvuk sirene Trojka Amerikanaca uz zvuk sirene, Kusturica ne uspijeva da uzvrati, dvocifrena prednost - 39:29 za Amerikance.

19 : 50 13' - Blek zakucava Poslije tajm-auta Amerikanaca Blek zakucava, a Simjanovski griješi u driblingu, pogađa sebe u nogu i lopta odlazi u aut - 36:29 za Amerikance.

19 : 47 12' - Sjajni Nikola Kusturica Nikola Kusturica je fauliran na šutu za tri, dao je sva tri penala - 34:29 za Amerikance.

19 : 45 12' - Dvije tehničke za Amerikance Pejdž i Roser dobili su po tehničku grešku, a Kusturica je dao oba penala - 34:26 za Amerikance.

19 : 43 12' - Miličić za tri Kusturica daje oba penala, pa onda Miličić pogađa za tri - 30:24 za Amerikance.

19 : 41 Statistika prve četvrtine Amerika šutira 7/9 za dva, 4/7 za tri i ima 10 skokova i 7 asistencija u prvoj četvrtini. Srbija je na 3/10 za dva, 3/7 za tri i ima 12 skokova i 3 asistencije.

19 : 38 10' - Kraj prve četvrtine Završena je prva četvrtina, Amerikanci vode sa 30:19. Kada je u pitanju statistika, sjajni Nikola Kusturica drži Srbiju u igri u ovom finalu. Srbija: Galić, Đurović, Stepanović 3, Simjanovski 3, Veselinović, Lukić 10 (2sk), Šaponjić, Miladinović 3 (4sk), Pjelica, Kusturica 21 (4/6 za dva, 1/4 za tri, 10/11 sa penala, 3sk), Miličić 3, Pavlović Amerika: Bouman 4, Montomeri 4, Dautri 9, Kolins, Pejdž 7, Vilijams 7, Jang, Kroford, Blek 5, Bumtje Bumtje 7 (6sk), Roser 12, Dampir 2

19 : 37 9' - Amerikanci stekli dvocifrenu prednost Amerikanci su stekli prvu dvocifrenu prednost na meču - 27:16.

19 : 34 8' - Lukić za tri, pod faulom Matija Lukić pogađa za tri pod faulom, daje i dodatno bacanje - 20:16.

19 : 31 7' - Srbija pokušava da uzvrati Amerikanci su za sada ti koji kontrolišu meč, imaju prednost u prvoj četvrtini - 20:11.

19 : 28 6' - Miličić zamijenio Kusturicu Lazar Miličić je ušao umjesto Kusturice koji dobija prve minute odmora na meču - 17:9 za Ameriku.

19 : 27 6' - Simjanovski za tri Simjanovski ostaje sam i pogađa otvorenu trojku - 15:9 za Ameriku.

19 : 24 5' - Tajm-aut Mijovića Srbija ne uspijeva da uzvrati, Amerikanci su se raspucali, Mijović traži minut odmora - 13:6.

19 : 21 4' - Amerikanci preokrenuli Trojka Bumtjea Bumtjea pa faul koš, Amerikanci su poveli - 10:6.

19 : 19 2' - Odličan početak Srbije Novi poeni Kusturice, pa koš Miladinovića, Srbija je dobro počela - 6:2.

19 : 18 1' - Počelo je, Kusturica se upisao u strijelce Finale je počelo! Prve poene na meču dao je Kusturica - 2:0 za Srbiju.

19 :05

Kusturica i Bumtje dvojica najboljih Sve oči biće uprte u dvojicu igrača na ovom meču, dvojicu lidera reprezentacija. U srpskom dresu to je Nikola Kusturica, a u američkom Hoakim Bumtje Bumtje. Nikola je najbolji strijelac ekipe (22,2 poena) i ima najbolji indeks korisnosti (23,8). U te dvije kategorije je najbolji i Hoakim u Americi (19,5 poena po meču i indeks 29,5).

19 : 00 Kako je Amerika došla u finale? Amerika na ovom turniru igra zaista spektakularno i na svakom meču je dala 100 i više poena. U grupi protiv Francuske (115:84), Japana (128:66) i Italije (131:80). Tako je nastavila i u osmini finala protiv Kameruna (141:85), pa u četvrtfinalu sa Portorikom (149:82) i onda i u polufinalu sa Australijom (114:65).

18 : 58 Kako je Srbija došla do finala? Srbija je loše počela šampionat i izgubila od Australije (88:66), ali je onda "ubacila u petu" i krenula da "gazi" rivale, u grupi su pali Venecuela (84:53) i Obala Slonovače (97:71), pa je u osmini finala deklasirala tim Novog Zelanda (121:91). U četvrtfinalu je pala Litvanija (101:78), pa u polufinalu i domaćin Turska poslije drame i spornih sudijskih odluka (76:71). View this post on Instagram A post shared by Košarkaški savez Srbije (@kssrbije)

18 : 58 "Amerikanci su sve dobijali sa 50+" Ognjen Simjanovski se oglasio pred meč sa Amerikancima. "Amerikanci su sjajan tim, svaki meč su dobili sa 50 i više razlike ovdje. Pokušaćemo da igramo u našem tempu. Ovo je najbolja stvar koja mi se dogodila u karijeri do sada", poručio je Ognjen Simjanovski. Izvor: MN PRESS

18 : 57 Kusturica citirao Glogovca Pred meč sa Amerikom je Nikola Kusturica na društvenim mrežama objavio čuveni citat Nebojše Glogovca iz filma "Nebeska udica". "Znaš kako se postaje šampion? Tako što izađeš na teren kada je najteže i pobediš." Možda će vas zanimati Košarka | Pre 4 h Moćna poruka Orlića pred finale SP: Kusturica citirao kultni srpski film i "zapalio" Srbiju

18 : 56 Srbija protiv Amerike za svjetsko zlato U finalu Svjetskog prvenstva u Istanbulu za igrače do 17 godina snage će odmjeriti Srbija i Amerika, meč počinje u 19.15 po našem vremenu.