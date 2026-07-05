Srbija protiv SAD u finalu Mundobasketa: Kad se igra, gdje je prenos i zašto je citat Nebojše Glogovca bitan

U finalu Svjetskog prvenstva za igrače do 17 godina snage će odmjeriti Srbija i SAD. Ovo su sve informacije o tom meču.

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Srbija protiv Sjedinjenih Američkih Država igra za zvanje šampiona svijeta. U finalu Svjetskog prvenstva za igrače do 17 godina snage će odmjeriti srpski i američki košarkaši. Finale kakvo se samo moglo poželjeti, okršaj dvije najbolje selekcije u Istanbulu.

Ko će da dođe do zlata? Vidjećemo, ono što znamo jeste da je selekcija Stevana Mijovića napravila nevjerovatan uspjeh samim plasmanom u finale. Imaće priliku da napravi još jedan veliki uspjeh i da pokaže da osvajanje Evropskog prvenstva prošle godine nije slučajnost.

"Imamo isti cilj, daćemo sve od sebe da to bude na maksimalnom nivou, ali je njihov razvoj najbitniji. Pa, da dođemo još bolji nego što smo bili", rekao je Mijović u intervjuu za MONDO prošle godine. I upravo to se i ostvarilo, "orlići" su sada još bolji i boriće se za svjetsko zlato.

Kad i gdje se igra?

Емоције које се не могу описати. ❤️



За кога? ЗА СРБИЈУ! pic.twitter.com/zYjDC3BnLt — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije)July 4, 2026

Finale Svjetskog prvenstva za igrače do 17 godina igraće se u Istanbulu i počinje u 19.15 časova po našem vremenu, odnosno 20.15 po lokalnom.

Biće ovo peti duel srpske i američke reprezentacije na šampionatima do 17 godina, a "orlići" su doživjeli četiri poraza. Vrijeme je da se to promijeni.

Gdje je prenos?

Prenos utakmice biće na Areni sport, tačnije na kanalu Arena premijum 4. A prenos i sva dešavanja sa meča u Istanbulu bićete u prilici da pratite i na MONDU, naravno.

Ko igra za Srbiju?

Ko igra za reprezentaciju Srbije na ovom Mundobasketu? Ovako izgleda spisak momaka koji su već obezbijedili srebro i koji će se boriti za zlato u Istanbulu:

Luka Galić

Nikola Đurović

Vuk Stepanović

Ognjen Simjanovski

Marko Veselinović

Matija Lukić

Vaso Šaponjić

Luka Miladinović

Petar Bjelica

Nikola Kusturica

Lazar Miličić

Luka Pavlović

Selektor je Stevan Mijović, pomažu mu Nikola Nešić i Dejan Dokić.

Kusturica protiv Bumtjea i citat Nebojše Glogovca

Vidi opis Srbija protiv SAD u finalu Mundobasketa: Kad se igra, gdje je prenos i zašto je citat Nebojše Glogovca bitan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ruben De La Rosa/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Sve oči biće uprte u dvojicu igrača na ovom meču, dvojicu lidera reprezentacija. U srpskom dresu to je Nikola Kusturica, a u američkom Hoakim Bumtje Bumtje. Nikola je najbolji strijelac ekipe (22,2 poena) i ima najbolji indeks korisnosti (23,8). U te dvije kategorije je najbolji i Hoakim u Americi (19,5 poena po meču i indeks 29,5).

"Znaš kako se postaje šampion? Tako što izađeš na teren kada je najteže i pobijediš", rekao je Nebojša Glogovac u legendarnom filmu "Nebeska udica". Upravo je taj citat na društvenim mrežama objavio Kusturica i tako najavio meč.

Kakvi su rezultati Srbije i SAD na turniru?

Srbija je loše počela šampionat i izgubila od Australije (88:66), ali je onda "ubacila u petu" i krenula da "gazi" rivale, u grupi su pali Venecuela (84:53) i Obala Slonovače (97:71), pa je u osmini finala deklasirala tim Novog Zelanda (121:91). U četvrtfinalu je pala Litvanija (101:78), pa u polufinalu i domaćin Turska poslije drame i spornih sudijskih odluka (76:71).

SAD na ovom turniru igra zaista spektakularno i na svakom meču je dala 100 i više poena. U grupi protiv Francuske (115:84), Japana (128:66) i Italije (131:80). Tako je nastavila i u osmini finala protiv Kameruna (141:85), pa u četvrtfinalu sa Portorikom (149:82) i onda i u polufinalu sa Australijom (114:65).