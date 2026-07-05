logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Moćna poruka Orlića pred finale SP: Kusturica citirao kultni srpski film i "zapalio" Srbiju

Moćna poruka Orlića pred finale SP: Kusturica citirao kultni srpski film i "zapalio" Srbiju

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Reprezentacija Srbije do 17 godina igra finale Svetskog prvenstva. Čini se da je tim, a ispred svih Nikola Kusturica, motivisan da se suprotstavi Sjedinjenim Američkim Državama.

Poruka Nikole Kusturice pred finale Srbija SAD Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Srbije do 17 godina igra finale Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Iako su Orlići "otpisani" prema parametrima koji su se pojavili, tim i te kako vjeruje u sebe! Ispred svih oglasio se Nikola Kusturica koji je moćnim citatom najavio meč.

Mladi košarkaš Barselone prisetio se kultne scene iz filma "Nebeska udica" u kojoj se Nebojša Golubović obraća sinu. Dobro poznat citat glasi: "Pa, je l' znaš ti kako se postaje pravi šampion? Kad izađeš na teren kad je najteže... i pobediš", objavio je Nikola Kusturica.

Naš tim, pun elana i želje za pobjedom, izaći će na teren u nedjelju od 19.15 časova. Rival će izabranicima Stevana Mijovića biti Sjedinjene Američke Države, tim koji je bio veoma dominantan tokom čitavog takmičenja. S druge strane, Orlići su bili evropski šampioni prije godinu dana, u gotovo istom sastavu.

Ko je Nikola Kusturica?

Momak koji redovno, na svim mečevima, vodi reprezentaciju Srbije važi za lidera na terenu. Kusturica iz dana u dan privlači sve više pažnje, bilježi nestvarne akcije i poteze na terenu, a neprestana pažnja koju dobija iz dana u dan samo potvrđuje da je riječ o velikom talentu Srbije.

Konkretno, na takmičenju u Istanbulu Kusturica bilježi 22,5 poena u prosjeku, 6,5 skokova i skoro tri asistencije po meču, dok na terenu provodi 25,9 minuta. I ne samo Kusturica, Srbija ima još mladih i talentovanih igrača, pa je tako veliku pažnju privukao i Matija Lukić iz Saragose koji je u posljednja dva meča bio sjajan i podjednako važan na terenu. Protiv Litvanije postigao je 27 poena, a protiv Turske 20.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Kusturica Srbija SAD košarka orlići

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC