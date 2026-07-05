Moćna poruka Orlića pred finale SP: Kusturica citirao kultni srpski film i "zapalio" Srbiju

Reprezentacija Srbije do 17 godina igra finale Svetskog prvenstva. Čini se da je tim, a ispred svih Nikola Kusturica, motivisan da se suprotstavi Sjedinjenim Američkim Državama.
Reprezentacija Srbije do 17 godina igra finale Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Iako su Orlići "otpisani" prema parametrima koji su se pojavili, tim i te kako vjeruje u sebe! Ispred svih oglasio se Nikola Kusturica koji je moćnim citatom najavio meč.
Mladi košarkaš Barselone prisetio se kultne scene iz filma "Nebeska udica" u kojoj se Nebojša Golubović obraća sinu. Dobro poznat citat glasi: "Pa, je l' znaš ti kako se postaje pravi šampion? Kad izađeš na teren kad je najteže... i pobediš", objavio je Nikola Kusturica.
Naš tim, pun elana i želje za pobjedom, izaći će na teren u nedjelju od 19.15 časova. Rival će izabranicima Stevana Mijovića biti Sjedinjene Američke Države, tim koji je bio veoma dominantan tokom čitavog takmičenja. S druge strane, Orlići su bili evropski šampioni prije godinu dana, u gotovo istom sastavu.
Ko je Nikola Kusturica?
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Momak koji redovno, na svim mečevima, vodi reprezentaciju Srbije važi za lidera na terenu. Kusturica iz dana u dan privlači sve više pažnje, bilježi nestvarne akcije i poteze na terenu, a neprestana pažnja koju dobija iz dana u dan samo potvrđuje da je riječ o velikom talentu Srbije.
Konkretno, na takmičenju u Istanbulu Kusturica bilježi 22,5 poena u prosjeku, 6,5 skokova i skoro tri asistencije po meču, dok na terenu provodi 25,9 minuta. I ne samo Kusturica, Srbija ima još mladih i talentovanih igrača, pa je tako veliku pažnju privukao i Matija Lukić iz Saragose koji je u posljednja dva meča bio sjajan i podjednako važan na terenu. Protiv Litvanije postigao je 27 poena, a protiv Turske 20.
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