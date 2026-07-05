Reprezentacija Srbije do 17 godina igra finale Svetskog prvenstva. Čini se da je tim, a ispred svih Nikola Kusturica, motivisan da se suprotstavi Sjedinjenim Američkim Državama.

Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Srbije do 17 godina igra finale Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Iako su Orlići "otpisani" prema parametrima koji su se pojavili, tim i te kako vjeruje u sebe! Ispred svih oglasio se Nikola Kusturica koji je moćnim citatom najavio meč.

Mladi košarkaš Barselone prisetio se kultne scene iz filma "Nebeska udica" u kojoj se Nebojša Golubović obraća sinu. Dobro poznat citat glasi: "Pa, je l' znaš ti kako se postaje pravi šampion? Kad izađeš na teren kad je najteže... i pobediš", objavio je Nikola Kusturica.

Naš tim, pun elana i želje za pobjedom, izaći će na teren u nedjelju od 19.15 časova. Rival će izabranicima Stevana Mijovića biti Sjedinjene Američke Države, tim koji je bio veoma dominantan tokom čitavog takmičenja. S druge strane, Orlići su bili evropski šampioni prije godinu dana, u gotovo istom sastavu.

Ko je Nikola Kusturica?

Vidi opis Moćna poruka Orlića pred finale SP: Kusturica citirao kultni srpski film i "zapalio" Srbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Momak koji redovno, na svim mečevima, vodi reprezentaciju Srbije važi za lidera na terenu. Kusturica iz dana u dan privlači sve više pažnje, bilježi nestvarne akcije i poteze na terenu, a neprestana pažnja koju dobija iz dana u dan samo potvrđuje da je riječ o velikom talentu Srbije.

Konkretno, na takmičenju u Istanbulu Kusturica bilježi 22,5 poena u prosjeku, 6,5 skokova i skoro tri asistencije po meču, dok na terenu provodi 25,9 minuta. I ne samo Kusturica, Srbija ima još mladih i talentovanih igrača, pa je tako veliku pažnju privukao i Matija Lukić iz Saragose koji je u posljednja dva meča bio sjajan i podjednako važan na terenu. Protiv Litvanije postigao je 27 poena, a protiv Turske 20.

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