Odluka života pred Nikolom Kusturicom

Nikola Kusturica, talentovani srpski košarkaš, razmatra ponude američkih koledža poput Kentakija i Sjeverne Karoline, dok Barselona želi da ga zadrži.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Talentovani srpski košarkaš Nikola Kusturica (17, 203 cm) dobijao je prošle sezone priliku da igra u Barseloni, ali pitanje je da li tu leži njegova budućnost. Sve više se priča o tome da bi Kusturica mogao da ode u NCAA, odnosno da izabere ponudu jednog od američkih koledža koji ga zovu.

Prema informacijama medija u pitanju su oni najprestižniji - Kentaki i Sjeverna Karolina - s tim da su u Barseloni i te kako vrijedni i pokušavaju da pronađu način da ga ubede da ostane u Evropi.

Kao što je poznato, američki koledži sada plaćaju svoje igrače i nema sumnje da bi Kusturica već od prvog ugovora mogao da "zgrne" ogroman novac, s obzirom na to šta je sve do sada uradio u svojoj karijeri - i generalno je na dobrom glasu kao jedan od najtalentovanijih u Evropi.

Ipak, postoje tu i košarkaški aspekti koje treba uzeti u obzir i nema sumnje da je pred Kusturicom i njegovom porodicom vrlo teška odluka, ali ona koja mora da se donese i koja će odrediti dalji tok njegove karijere.

Podsjetimo, zlatni srpski "orlić" bio je MVP Evrobasketa za košarkaše do 16 godina 2025, a prosječno je bilježio 20 poena, sedam skokova, tri asistencije i dvije ukradene lopte po utakmici. Projektovan je kao jedan od pet najboljih pikova na NBA draftu 2028. godine, kada se očekuje da bude prijavljen.

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