Kusturica razbio Real u finalu Evrolige!

Talentovani srpski košarkaš Nikola Kustiruca postao je šampion Evrolige sa Barselonom.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Talentovani srpski košarkaš Nikola Kusturica postao je šampion Evrolige sa ekipom Barselone do 18 godina. Mladi reprezentativac Srbije vodio je špansku ekipu protiv Real Madrida i slavio 85:77.

Kusturica je bio lider tima, iako ima minute i u seniorskoj ekipi, apsolutni je lider u mlađim kategorijama. Momak koji je minulog ljeta bio MVP Evropskog prvenstva u dresu "orlića" u finalu Evrolige bio je sjajan i ubacio je 20 poena, a imao je i 10 skokova.

Uz Kusturicu briljirao je i Bumtje Bumtje sa 17 poena, dok su Dabone i Šiftar postigli po 10 poena. U timu Reala istakli su se Amasov sa 16 poena, Grinvlads sa 13 i Frolov sa 11. Andrej Bjelić, takođe srpski igrač, ostao je na šest poena, dok Andrej Fantić, košarkaš iz Crne Gore, nije uspio da postigne poene.

Tijesna borba vodila se do samog kraja, a onda je u posljednjih 10 minuta Barselona bila ta koja je apsolutno dominirala. Igralo se gotovo izjednačeno po četvrtinama, ali je tim iz Katalonije uvijek bio korak ispred, ponekad pola koša, ponekad čitav posjed.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!