logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kusturica razbio Real u finalu Evrolige!

Kusturica razbio Real u finalu Evrolige!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Talentovani srpski košarkaš Nikola Kustiruca postao je šampion Evrolige sa Barselonom.

Nikola Kusturica šampion Evrope sa Barselonom Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Talentovani srpski košarkaš Nikola Kusturica postao je šampion Evrolige sa ekipom Barselone do 18 godina. Mladi reprezentativac Srbije vodio je špansku ekipu protiv Real Madrida i slavio 85:77.

Kusturica je bio lider tima, iako ima minute i u seniorskoj ekipi, apsolutni je lider u mlađim kategorijama. Momak koji je minulog ljeta bio MVP Evropskog prvenstva u dresu "orlića" u finalu Evrolige bio je sjajan i ubacio je 20 poena, a imao je i 10 skokova.

Uz Kusturicu briljirao je i Bumtje Bumtje sa 17 poena, dok su Dabone i Šiftar postigli po 10 poena. U timu Reala istakli su se Amasov sa 16 poena, Grinvlads sa 13 i Frolov sa 11. Andrej Bjelić, takođe srpski igrač, ostao je na šest poena, dok Andrej Fantić, košarkaš iz Crne Gore, nije uspio da postigne poene.

Tijesna borba vodila se do samog kraja, a onda je u posljednjih 10 minuta Barselona bila ta koja je apsolutno dominirala. Igralo se gotovo izjednačeno po četvrtinama, ali je tim iz Katalonije uvijek bio korak ispred, ponekad pola koša, ponekad čitav posjed.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Kusturica košarka KK Barselona Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC