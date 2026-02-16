Nikola Jokić ne prati košarku? Sve zna o najvećem srpskom talentu Nikoli Kusturici

Poslušajte šta je Nikola Jokić ispričao o Nikoli Kusturici, najtalentovanijem srpskom košarkašu. A poslije kažu da Jokić ne prati košarku?

Srpski košarkaš Nikola Jokić nije se proslavio na ovogodišnjem Ol-staru na kome nije postigao niti jedan poen, prosto jer je odavno odlučio da se ne investira previše u ovakve utakmice. Ipak, stigao je da se zabavi sa Lukom Dončićem, Karl-Entonijem Taunsom, kao i da podijeli neka svoja razmišljanja na teme o kojima rijetko govori.

Upitan za mladog srpskog košarkaša Nikolu Kusturicu, koji je postavio rekord kao najmlađi strijelac Barselone u ACB ligi, Jokić je potvrdio da ga prati i da zna šta je uradio.

Nikola Kusturica

"Vidio sam, vidio sam šta je uradio", kazao je Nikola Jokić i zatim dodao: "Pratio sam ga ja malo, kada je igrao za kadetsku reprezentaciju. Uzeli su zlato, igrao je stvarno dobro. Naravno, znam cijelu priču o njemu i Barseloni. Mislim da je sjajno, stvarno sjajno što još imamo velike talente u Srbiji, što naša zemlja još proizvodi vrhunske potencijale, iako on ne igra za srpski tim".

Naravno, uvijek je aktuelno i pitanje reprezentacije Srbije, a znamo da je Jokić prethodna dva ljeta igrao. Prvo je sa "orlovima" osvojio bronzanu medalju na Olimpijskim igrama, da bi potom na Eurobasketu došlo do neočekivane eliminacije.

"Čuli smo se (Dušan) Alimpijević i ja. Selektora poznajem još iz vremena kada sam ja bio u Megi, a on trener Vojvodine. Poznajemo se i preko zajedničkih prijatelja. Uvijek smo bili u nekom kontaktu, ali da, čuli smo se pošto je postao selektor. Zasad je sve normalno, sarađujemo", dodao je Jokić, kao i obično bez velikih riječi.

Podsjetimo, Nikola Jokić smije da propusti samo još jednu utakmicu za Denver ove sezone ako hoće da bude u konkurenciji za MVP nagradu, a naredni duel njegova ekipa igra u petak protiv L.A. Klipersa.

Ko je Nikola Kusturica?

Srbija ima šampione Evrope u kadetskom uzrastu, najveće talente kontinenta 2009. godište, a uz to i MVP-a Eurobasketa, Nikolu Kusturicu.

Nikola Kusturica završio je prošlogodišnji Eurobasket sa fenomenalnim prosjekom od 20 poena po utakmici, uz 7,7 skokova i 3,4 asistencije, uz prosječni indeks korisnosti 23,9. U finalu je indeks bio 33 i nakon takve partije, malo je bilo iznenađenih kada je "MVP" trofej završio baš u njegovim rukama.

Sa visinom od 202 centimetara, Kusturica je u stanju da igra na više pozicija, najbolje se snalazi kao krilo, a još sa 14 godina otišao je u Barselonu. Oborio je već nekoliko rekorda i važi za jednog od najvećih talenata u Evropi.

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl

