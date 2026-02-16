MVP Ol-stara udario na Nikolu Jokića i Luku Dončića: "A kažu da ste vi najbolji igrači na svijetu"

Entoni Edvards direktno prozvao Nikolu Jokića i Luku Dončića čiji je stav oko Ol-star utakmice javno kritikovao.

Nikola Jokić rekao je mnogo puta da ga Ol-star ne zanima i ništa se nije promijenilo ni sa novom promenom formata. Jokić je odigrao pet minuta i nije uspio da se upiše u strelce, dok je Luka Dončić takođe samo pet minuta igrao zbog manje povrede, a dao je tek dva poena.

Njihov stav povodom Ol-star utakmice polako počinje da nervira Amerikance, vidjeli smo da je Kevin Durent podigao glas, a sada je reagovao i Entoni Edvards. Upravo je košarkaš Minesote igrao motivisano i osvojio je MVP nagradu na Ol-staru.

Anthony Edwards:



“No shade towards Luka and Jokic but like they two of the best players in the league they not tryna play in the All Star game.”pic.twitter.com/20PckZPXna — Legion Hoops (@LegionHoops)February 16, 2026



"Nemam nikakve zamjerke prema Luki i Jokiću, ali oni su dvojica najboljih igrača u ligi, a ne pokušavaju da igraju na Ol-star utakmici...", rekao je "zavijeno" Entoni Edvards svoje mišljenje, pa se opustio: "Više sam uživao u pobjedi nad Timom svijeta nego nad drugim američkim timom".

Kada je upitan zašto, tu je Entoni Edvards konačno rekao svoje mišljenje: "Kažu da su tamo najbolji igrači na svijetu... Pobijediti najbolje igrače na svijetu jeste najbolji osjećaj na svijetu".

Šta smo vidjeli na Ol-staru?

Američki "Tim zvijezda" pobijedio je na Ol-staru pošto je dobio sve tri utakmice. Mlađi američki igrači bili su najviše "zagrijani" za Ol-star i poželjeli su da je još neko sem Viktora Vembanjame gledao na ovaj meč na isti način. Na kraju je Edvards imao 32 poena i osam skokova, na tri "utakmice" koje je odigrao na ovom neobičnom Ol-staru.

