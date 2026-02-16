logo
"Stanite, ovo ima veze sa Srbijom": Nikola Jokić u šoku kad je vidio Svetog Đorđa, Stefu Kariju ništa nije bilo jasno

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić ostao je iznenađen kada je vidio da Karl-Entoni Tauns nosi jaknu sa motivima Svetog Đorđa koji ubija aždaju.

nikola jokic vidio jaknu sa svetim djordjem i ostao u soku Izvor: Printscreen/X/NBA New York

Da je neko Nikoli Jokiću rekao šta će vidjeti na Ol-staru vjerovatno nikada to ne bi povjerovao. Karl Entoni Tauns došao je na meč svih zvijezda sa jaknom na kom se nalazi Sveti Đorđe koji ubija aždahu i ostao je u šoku.

"Stani, pa to je srpska stvar. Molim vas da neko ovo fotografiše", rekao je Jokić dok je gledao šta njegov saigrač u novom timu nosi.

"Srpska?", izgovorio je Tauns dok je slušao Jokića, a sve to zaintrigiralo je Stefa Karija.

Jedan od najboljih šutera u istoriji NBA lige odmah je stao da pogleda šta to Tauns nosi i ništa mu nije bilo jasno "Šta je srpsko? Ima i konja", dodao je Stef vjerovatno misleći da je Jokić to rekao zbog konja i ljubavi koju ima prema konjima.

Jokić je poslije svega otkrio u razgovoru s novinarima da mu je drago što je prepoznao: "Gledam mu jaknu i vidim nešto mi je poznato, ali je sve bilo dobro. Nisam pogriješio, bio sam u pravu, je l' tako?", naglasio je Nikola Jokić kome je srpski novinar potom potvrdio da je bio u pravu.

"Nismo na kraju pričali o tome. Ali, dobro je!", nasmijao se Jokić.

Otkud Sveti Đorđe na Taunsu?

"Dobio sam je od Aime Leon Dior, bila je posebna. Koliko znam, napravili su samo 25 takvih jakni. Sve je urađeno u saradnji sa Džefom Hamiltonom i ovim putem ga pozdravljam. Baš mi se sviđa jakna, pravo je umjetničko djelo. Sviđa mi se kako su urađeni šavovi i svi detalji, šablon po kojem je urađeno", rekao je Tauns poslije meča i objasnio da je prezadovoljan što je imao priliku da dobije u svojoj veličini.

"Stvarno nisam znao da je dio srpskog naslijeđa, moraću da obnovim lekcije iz istorije. Pozdravljam i Nikolu Jokića, hvala mu. Moraću definitivno da naučim lekcije", zaključio je.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:10
Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)

Tagovi

Nikola Jokić All Star NBA liga

