Nikola Jokić je prva zvijezda NBA lige: Isplivali podaci, Srbin predvodi najbolje na svijetu

Kada se saberu brojevi pred Ol-star, jasno je da Nikola Jokić nema konkurenciju ni po kvalitetu ni po popularnosti.

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić dobio je specifičnu potvrdu da je i najveća zvijezda NBA lige u ovom trenutku. Iako Amerikanci često osporavaju njegovu popularnost i uglavnom ne smatraju da treba da bude zaštitno lice lige, brojke pokazuju drugačije. Kada su igrači, publika i predstavnici medija glasali za startere na Ol-star vikendu, pobijedio je Nikola Jokić.

Glasovi navijača činili su polovinu u ukupnom obračunu, dok su po četvrtinu obezbjeđivali glasovi predstavnika medija i košarkaša koji igraju u NBA. Po toj računici Jokić je imao jedno prvo i tri druga mjesta, što je ubjedljivo bolje od svih ostalih... Nikola Jokić je bio prvi po glasovima kolega koji igraju u NBA ligi, drugi po glasovima navijača i drugi po glasovima medija.

Niko u ligi, računajući Istok i Zapad, nije imao bolji skor od njega po ta tri parametra. Primjera radi, Dončić je bio prvi po glasovima navijača i podijelio je sa Nikolom drugo mjesto po glasovima medija, ali je bio tek šesti u izboru kolega. Šej Gildžes-Aleksander bio je prvi po glasovima medija, treći po glasovima igrača i četvrti po glasovima publike. Pored njih trojice u petorci su još Stef Kari i Viktor Vembanjama, koji je pobijedio Entonija Edvardsa zbog više glasova publike.

Što se tiče Istoka NBA lige, tamo je prvoplasirani Janis Adetokunbo koji je završio prvi u glasovima navijača, drugi po glasovima igrača i tek peti po glasovima medija. Pratili su ga Kejd Kaningem, Tajris Maksi, Džejlen Branson i Džejlen Braun.

Podsjećamo, Nikola Jokić je trenutno povrijeđen, ali njegov nastup na Ol-staru nije pod znakom pitanja, iako se zna da on ne voli taj događaj. Srpski košarkaš bi trebalo da se vrati na parket do kraja janura, dok je vikend na kojem najveće zvijezde NBA lige mogu da se opuste na košarkaškom terenu na programu sredinom februara.