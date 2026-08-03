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Još jedan evropski savez okrenuo leđa Infantinu: Povlačimo podršku koju je dobio...

Još jedan evropski savez okrenuo leđa Infantinu: Povlačimo podršku koju je dobio...

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Fudbalski savez Velsa povukao je podršku Đaniju Infantinu za reizbor na čelu FIFA-e, ističući gubitak povjerenja u njegovo rukovodstvo.

FS Velsa povukao podršku Đaniju Infantinu Izvor: Heuler Andley / DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski savez Velsa zvanično je povukao podršku za reizbor Đanija Infantina na mjesto predsjednika Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) za mandatni period od 2027. do 2031. godine, prenosi danas "Skaj njuz".

Kako se navodi, Vels je poslao pismo FIFA-i u kojem se ističe da je izgubljeno povjerenje u Infantina i njeogovo rukovodstvo nakon pokušaja prodaje takmičenja pod okriljem FIFA.

"Nedavni propusti u oblasti dobrog upravljanja, rukovođenja, vrijednostima, odnosu sa zainteresovanim stranama, komunikaciji i zdravog rasuđivanja doveli su nas u situaciju u kojoj je Infantino izgubio povjerenje Fudbalskog saveza Velsa da ostane na čelu svjetskog fudbala", poručuje se u saopštenju Fudbalskog saveza Velsa.

Ističe se da je nepostavljanje interesa fudbala na prvo mjesto propust koji ne može da se prihvati.

"Skaj" navodi da je saopštenje Fudbalskog saveza Velsa dio koordinisanih napora Evropske fudbalske unije (UEFA) koja je prethodno pozvala na odgovornost zbog pokušaja prodaje Svjetskog prvenstva.

UEFA je u subotu kritikovala "tajne planove koji se sprovode ubrzanim tempom, a koje su osmislili anonimni pojedinci i čija je korist za samu igru upitna", te navela da radi na planu "kako bi se osiguralo da se tako nešto više ne ponovi", ne isključujući nijednu opciju.

Očekuje se da će i drugi fudbalski savezi slijediti primjer Velsa kako bi pojačali pritisak na Infantina da napusti funkciju, bez potrebe za pokretanjem glasanja o nepovjerenju.

Infantino je na čelu FIFA-e prethodnih 10 godina i planirao da se kandiduje za reizbor, primio je više od 200 pisama podrške od 211 FIFA saveza - uključujući 52 od 55 koji čine UEFA.

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Tagovi

Đani Infantino FIFA Vels

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