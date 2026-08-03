Endija Rodika tuže zbog Novaka Đokovića: Isplivali svi detalji, angažovana je i dobro poznata advokatica

Endi Rodik je blizu toga da dobije tužbu zbog Novaka Đokovića, tačnije zbog cijele situacije oko PTPA o kojoj je izvještavao. Advokati su već unajmljeni.

Izvor: Lev Radin / AFP / Profimedia

Novak Đoković je napustio Sindikat tenisera (PTPA) koji je osnovao sa Vasekom Pospišilom. Kada je vidio u kom smjeru sve to ide i da nije ono za šta se zalagao, riješio je da se skloni. A zbog tog njegovog poteza bi Endi Rodik mogao da završi na sudu i da odgovara na tužbu. Sve to objavio je portal "Awfulannouncing" koji se bavi cijelom ovom temom.

Kako i zašto? Objasnićemo sve. PTPA je angažovao već advokata Kler Lok koja radi u jednoj od poznatijih advokatskih firmi i zadužena je za klevetu. U Rodikovom podkastu "Served with Andy Roddick" je iznijeta informacija da je jedan od razloga zbog kog je Novak otišao istraživački novinar Tim Rohan. On je navodno postavio neka nezgodna pitanja o PTPA, iznio razne optužbe na njihov račun i Rodik je istakao da je to imalo uticaj na srpskog tenisera.

Izvor: Profimedia

"Gospodin Rohan je mom klijentu gospodinu Nasaru (izvršni direktor PTPA prim. aut.) nanio nemjerljivu štetu svojim izvještavanjem. Lažne tvrdnje da je direktno uticao na iznenadni odlazak Novaka Đokovića iz PTPA. Takođe su odbili da nam daju bilo kakvu šansu da opovrgnemo sve to činjenicama. Uz sve to najavili su i da će objaviti još nekoliko priča o tome koje bi mogle da nanesu još veću štetu mom klijentu", navodi se u pismu koje je poslato od strane Kler Lok još 7. januara.

Rodik je u svom podkastu, kada je pričao o toj temi, između ostalog rekao "da ne vjeruje da će ova priča da nestane i da shvatiš da se tu krije nešto veliko kada ti 25 prijatelja koji brinu o tenisu pošalju poruke". I to je nešto za šta Kler Lok tuži Rodika i tvrdi da je "širenje lažnih informacija".

Pojavile su se spekulacije da su Rohan i "Viner alijansa" radili određene stvari iza kulisa o kojima navodno vodi istraga, a izgleda da stvari nisu tako transparentne kao što je trebalo da budu.

Šta je Đoković rekao o svemu tome?

Novak se oglasio početkom januara i javno rekao da napušta PTPA. Njegovo saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Nakon pažljivog razmatranja, odlučio sam da se u potpunosti povučem iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača (PTPA). Ova odluka donijeta je usled dugotrajnih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su moj glas i moj imidž predstavljani.

Ponosan sam na viziju koju smo Vasek i ja dijelili kada smo osnivali PTPA, sa ciljem da igračima obezbijedimo snažniji, nezavisan glas, ali je postalo jasno da moje vrijednosti i pristup više nisu usklađeni sa trenutnim pravcem u kojem se organizacija kreće.

Nastaviću da se fokusiram na tenis, svoju porodicu i doprinos sportu na načine koji odražavaju moje principe i integritet. Želim igračima i svima koji su uključeni mnogo uspjeha u daljem radu, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno", objavio je Novak Đoković.