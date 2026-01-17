"Sistem nas iznevjerio, sjedimo i pričamo o milionima": Novak objasnio sve, morao je da donese šokantnu odluku

Novak Đoković objasnio je zašto je donio odluku da napusti PTPA, sindikat koji je osnovao prije šest godina.

Novak Đoković doneo je odluku da napusti sindikat igrača koji je osnovao (PTPA) i time izazvao pravu buru u svijetu tenisa. Posebno pošto je bio jedan od osnivača pokreta koji je trebalo da promeni "bijeli sport" i da pomogne igračima. Sada je detaljno obrazložio zašto je donio takvu odluku.

"Bilo mi je teško da donesem takvu odluku, jer sam jedan od osnivača sa Vasekom Pospišilom. I on i ja smo dali i srce i dušu i energiji kada smo osnivali sindikat 2020. godine. Zajedno smo ostvarili neke stvari i od prvog dana smo imali jednu misiju. Htjeli smo da napravimo asocijaciju koja će da omogući igračima da imaju jači glas i da pomognu igračima da žive od ovog sporta. Pričam tu o igračima nižeg ranga pošto ima hiljade igrača na svijetu", počeo je Novak.

Ne sviđa mu se način na koji se raspoređuje novac, posebno kada su u pitanju igrači koji su mnogo niže rangirani.

"Sjedimo ovdje i pričamo o višemilionskom čeku koji dobija pobjednik, ali ne pričamo o bazičnom nivou, tamo su prave muke. To je bila moja namjera 2020. godine kada sam počeo sa PTPA i tada sam bio prvi igrač svijeta. Htio sam da koristim moj glas, platformu, da utičem na najpozitivniji mogući način, da se borim za nižerangirane igrače. Bio sam ranije u Savjetu igrača ATP, u toj strukturi, bio sam i predsjednik četiri-pet godina i znam kako sistem funkcioniše i mogu da primijetim da nas je taj sistem iznevjerio i da mora da se promijeni u vidu strukture i načina na koji je vođen."

"Nije mi se to dopalo"

Objasnio je Đoković da nije bila njegova ni želja ni namjera da napusti PTPA, ali da je jednostavno morao.

"Kao što sam rekao, nije mi bilo lako da napustim PTPA, ali sam morao to da uradim. Jer sam smatrao da se moje ime koristi čak i previše u svakom mogućem članku ili vidu komunikacije. Kada god ljudi misle na PTPA misle da je to moja organizacija, što je loša ideja od samog početka. To je namijenjeno da bude organizacija svih igrača i tenisera i teniserki."

Spomenuo je i tužbu koju je PTPA spremio protiv ATP i istakao je da je i to uticalo da ode.

"Takođe, nije mi se dopalo ni u kakvom smjeru je krenula organizacija i odlučio sam da se povučem. Da li to znači da prestajem da pružam podršku? Ne. Želim im sve najbolje, jer mislim da je neophodno da u našem ekosistemu postoji organizacija koja 100 odsto predstavlja igrače. Da se vratim i na tužbu i sve što se dešavalo u Majamiju prošle godine. Dio razloga mog povlačenja je bio to, jer se nisam slagao sa određenim stvarima koje su se tu nalazile i nisam htio da se moje ime tu nađe. Tako je kako je. Nadam se da će organizacija da nastavlja da se razvija i raste i da će igrači da prepoznaju viziju koju ima i nadam se da će ta vizija da bude jasnija i za one koji i dalje vode PTPA. Ne vidim je na isti način kao te 2020. godine, ali hajde da vidimo šta će biti", zaključio je Đoković.

