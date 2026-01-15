Ko su "mine" na Novakovom žrijebu u Australiji?

Novak Đoković imaće i nekoliko velikih izazova na putu do same završnice Australijan opena, nisu samo Siner i Alkaraz prijetnje u Melburnu.

Izvor: Ma Ping / Xinhua News / Profimedia

Novak Đoković dobio je prvi meč u 2026. godini, a nekoliko sati prije duela sa Frensisom Tijafoom saznao je i žrijeb za Australijan open. Nalazi se u istom dijelu sa Janikom Sinerom i sa njim može da se sastane u polufinalu, dok su na drugoj strani Karlos Alkaraz i Saša Zverev.

Kao četvrti nosilac srpski as je izbjegao probleme od prošle godine kada je u četvrtfinalima morao da igra protiv trećeg ili četvrtog igrača svijeta, pa bi ga onda u polufinalu/finalu čekali Siner ili Alkaraz. Po tome je put za nijansu lakši, ali ne previše.

Grend slemovi su sa razlogom najjači turniri u svijetu tenisa, posao neće biti lak, ali ako neko zna kako da nađe rješenje iz teških situacija onda je to Novak. Uostalom, nije slučajno osvojio 24 grend slem titule, od čega 10 baš u Australiji.

Kakav je Novakov put do titule?

Prvi Novakov rival biće Pedro Martinez. Španac je 71. igrač svijeta i biće im ovo prvi međusobni duel. Ne bi trebalo da bude problema. U drugom kolu će igrati protiv boljeg iz meča Terensa Atmana (Francuska) i kvalifikanta Frančeska Maestrelija koji je izbacio Dušana Lajovića. Francuz je u prednosti u tom duelu i ako dođe do okršaja sa Đokovićem biće im to takođe prvi međusobni duel. Atman je 64. igrač svijeta.

U trećem kolu bi već mogao da naleti na prvu ozbiljniju prepreku. Brendon Nakašima (Amerika) je pokazao u prošlosti da može da namuči favorite. Tu je i Botik van de Zandšulp (Holandija) koji ima veoma dobar servis pogodak za ovu podlogu. Ako bude Amerikanac, biće to prvi njegov duel sa Đokovićem, a ako bude Holanđanin biće treći. Zanimljivo je da je 1:1 u dosadašnjem skoru.

U osmini finala, prema projektovanom žrijebu, mogao bi da ide na svog učenika Jakuba Menšika (Češka) ili Talona Griksproa (Holandija) koji je već znao da pravi iznenađenja i da šokira Karlosa Alkaraza. Sa Menšikom ima skor 1:1, a sa Griksporom je na 4:0.

U četvrtfinalu ima nekoliko mogućih rivala, ali se svakako dva imena ističu - Lorenco Museti (Italija) i Tejlor Fric (Amerika). Italijana je dobio u 9 od 10 mečeva, dok je protiv Amerikanca još ubjedljiviji (11:0). Jasno je da je Siner favorit da prođe do polufinala, a protiv branioca titule Srbin ima negativan skor (4:6). Kad je u pitanju skor sa Alkarazom, Novak je tu u plusu (5:4).

Projektovani žrijeb Đokovića izgleda ovako:

1. kolo Pedro Martinez

2. kolo Terens Atman - kvalifikant

3. kolo Brendon Nakašima, Roberto Bautista Agut, Botik van de Zandšulp

4. kolo Jakub Menšik, Talon Grikspor, Hubert Hurkač

Četvrtfinale Tejlor Fric, Lorenco Museti, Stefanos Sicipas, Jiri Lehečka

Polufinale Janik Siner, Ben Šelton, Kasper Rud

Finale: Karlos Alkaraz, Saša Zverev, Danil Medvedev, Aleks de Minor

Ko su "mine" na Đokovićevom putu?

Projekcije žrijeba su takve da su iznenađenja uvek moguća. Ko bi sve mogle da budu "mine" na Novakovom putu? Ima ih nekoliko. Ona najveća je definitivno Hubert Hurkač. Poljak je mogući rival u osmini finala i vraća se na teren poslije višemjesečne pauze. Novak ima savršen skor u međusobnim okršajima (8:0), ali je poljski igrač na nedavno završenom Junajted kupu bio jedan od najboljih igrača.

Među njima su svakako i Grigor Dimitrov koji se takođe vraća iz povrede, kao i igrači prepoznatljivi po dobrim servisima poput češkog tandema Tomas Mahač/Jirži Lehečka. Jedan od onih koji vreba iz sjenke je i Stefanos Cicipas koji je zbog loših igara pao na 33. mjesto i prijeti i Novaku.

Šta čeka Sinera i Alkaraza?

Siner je u Đokovićevom dijelu žrijeba i prvi rival mu je Hugo Gaston (Francuska). U tom dijelu žrijeba su mu najveće prijetnje Ben Šelton (Amerika), Kasper Rud (Norveška) i Denis Šapovalov (Kanada), dok iz sjenke vrebaju igrači poput Đovanija Mpešija Perikara (Francuska), Luke Nardija (Italija), Aleksa Mikelsena (Amerika), uz veterane Marina Čilića (Hrvatska) i Gaela Monfisa (Francuska).

Što se Alkaraza tiče, on je na suprotnoj strani žrijeba i kreće protiv domaćeg predstavnika Adama Voltona. Pored Saše Zvereva, njemu prete još i Frensis Tijafo (Amerika), Aleksandar Bublik (Kazahstan), Aleks de Minor (Australija), Flavio Koboli (Italija), kao i uvijek opasni Danil Medvedev. U tom dijelu je i supertalentovani Amerikanac Lerner Tijen koji je pokazao već da posjeduje dovoljno oružja da zaprijeti najvećim favoritima.