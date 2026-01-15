logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"To je loš znak za Đokovića": Samo da se ne ponovi prošla godina

"To je loš znak za Đokovića": Samo da se ne ponovi prošla godina

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Amerikanka Danijel Kolins zabrinuta je za srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Amerikanka Danijel Kolins zabrinuta je za Novaka Đokovića Izvor: EPA/JOEL CARRETT

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković zabrinuo je fanove u srijedu, pošto je napustio popodnevni trening posle samo 12 minuta. Bilo je očigledno da muči, požalio se na problem u vratu, da bi uslijedila masaža fizioterapeuta. Ipak, sledeći dan je pokazao zavidan nivo tenisa protiv Frensisa Tijafoa u egzibicionom meču pred start Australijan Opena.

Amerikanka Danijel Kolins koja inače ima jako dobar odnos sa Đokovićem nije optimistična zbog onoga što je vidjela, ali se nada da Novak neće doživjeti istu sudbinu kao na startu 2025. godine.

"Kad god imate problem sa kičmom, donjim dijelom leđa ili vratom, to nije dobar znak. To nije samo običan bol u vratu, može biti iscrpljujuće. Zato nisam optimistična povodom ovoga za Novaka. Vjerovatno će morati da uzme neki relaksant za mišiće, lijekove protiv bolova i da se nada da će uspjeti da smanji upalu do početka turnira", rekla je Kolins u razgovoru sa Stivom Džonsonom koji je nešto optimističniji:

"Što se mene tiče, nema razloga za brigu. Osvojio je 24 grend slema, od toga 10 u Australiji. Imamo četiri ili pet dana prije njegovog prvog meča. On je najveći svih vremena i tačno zna šta je njegovom tijelu potrebno. Biće dobro do prvog kola Australijan opena, tako da ne očekujem nikakve probleme na početku turnira", kaže nekada 21. teniser planete.

Srpski as je dobio nimalo lak žrijeb. Na startu će morati protiv Španca Pedra Martineza, dok je dvostruki uzastopni šampion Australijan Opena Janik Siner na njegovoj strani kostura i potencijalni okršaj gledaćemo u polufinalu.

"Kao što je Stiv rekao, on je najveći svih vremena, ali po mom mišljenju, postaje malo stariji i mislim da tu nečega ima. Nikada nije dobar osjećaj ući na turnir sa povredom ili kada se ovako nešto pojavi. On svakako može da se prilagodi, ali bolje mu je da se moli za dobar žrijeb", rekla je Kolins.

Podsjetimo, Đoković je kuburio sa povredom od samog starta turnira prošle sezone, preživio je Karlosa Alkaraza u četvrtfinalu, da bi u polufinalu morao da preda meč Aleksandru Zverevu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC