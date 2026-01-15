"To je loš znak za Đokovića": Samo da se ne ponovi prošla godina

Amerikanka Danijel Kolins zabrinuta je za srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Izvor: EPA/JOEL CARRETT

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković zabrinuo je fanove u srijedu, pošto je napustio popodnevni trening posle samo 12 minuta. Bilo je očigledno da muči, požalio se na problem u vratu, da bi uslijedila masaža fizioterapeuta. Ipak, sledeći dan je pokazao zavidan nivo tenisa protiv Frensisa Tijafoa u egzibicionom meču pred start Australijan Opena.

Amerikanka Danijel Kolins koja inače ima jako dobar odnos sa Đokovićem nije optimistična zbog onoga što je vidjela, ali se nada da Novak neće doživjeti istu sudbinu kao na startu 2025. godine.

"Kad god imate problem sa kičmom, donjim dijelom leđa ili vratom, to nije dobar znak. To nije samo običan bol u vratu, može biti iscrpljujuće. Zato nisam optimistična povodom ovoga za Novaka. Vjerovatno će morati da uzme neki relaksant za mišiće, lijekove protiv bolova i da se nada da će uspjeti da smanji upalu do početka turnira", rekla je Kolins u razgovoru sa Stivom Džonsonom koji je nešto optimističniji:

"Što se mene tiče, nema razloga za brigu. Osvojio je 24 grend slema, od toga 10 u Australiji. Imamo četiri ili pet dana prije njegovog prvog meča. On je najveći svih vremena i tačno zna šta je njegovom tijelu potrebno. Biće dobro do prvog kola Australijan opena, tako da ne očekujem nikakve probleme na početku turnira", kaže nekada 21. teniser planete.

Srpski as je dobio nimalo lak žrijeb. Na startu će morati protiv Španca Pedra Martineza, dok je dvostruki uzastopni šampion Australijan Opena Janik Siner na njegovoj strani kostura i potencijalni okršaj gledaćemo u polufinalu.

"Kao što je Stiv rekao, on je najveći svih vremena, ali po mom mišljenju, postaje malo stariji i mislim da tu nečega ima. Nikada nije dobar osjećaj ući na turnir sa povredom ili kada se ovako nešto pojavi. On svakako može da se prilagodi, ali bolje mu je da se moli za dobar žrijeb", rekla je Kolins.

Podsjetimo, Đoković je kuburio sa povredom od samog starta turnira prošle sezone, preživio je Karlosa Alkaraza u četvrtfinalu, da bi u polufinalu morao da preda meč Aleksandru Zverevu.