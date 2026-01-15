"Molim vas da ga nagradite": Novak usred meča stao pred mikrofon i obratio se anonimusu koji je sve šokirao

Novak Đoković je usred meča sa Frensisom Tijafoom dao kratak intervju i tražio je od publike da aplaudira Džordanu Smitu koji je postao hit u Melburnu.

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Novak Đoković je na terenu "Rod Lejver arene" i igra egzibicioni meč. Rival mu je Frensis Tijafo i igra se pred punim tribinama. Sav prihod ide u humanitarne svrhe, a pošto nije pravi meč u pitanju srpski as davao je izjavu usred duela.

"Toplo mi je, baš mi je vruće. Topli su dani ovdje. Lijepo je biti ovdje, hvala svima što ste došli da podržtie ovaj događaj i da pomognete humanitarnom događaju. Hvala i čelnicima tenisa u Australiji koji su dozvolili da se ovako nešto igra", počeo je Novak.

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Voditelj je konstatovao tada da ne želi da zadržava previše meč i Tijafoa i da je bolje da nastave da šetaju do servis polja.

"Želimo da ga zadržavamo, da se ohladi i da krene da promašuje", nasmejao se Novak.

Poslije toga je dobio pitanje za egzibiciju koja se održala pred sam početak turnira na kojoj je pobijedio amater Džordan Smit. Osvojio je nagradu od milion australijskih dolara, a na tom događaju učestvovao je i Tijafo.

"Očekivao sam više od Frensisa sinoć, ali je bilo stvarno zabavno za gledanje. Vidio sam da su igrači uživali. Kakvo veče za Džordana Smita, molim vas da ga nagradite aplauzom", izgovorio je Novak i sačekao da svi aplauzom pozdrave novog šampiona.

"Igram protiv prosječnog tenisera"

Izvor: EPA/JAMES ROSS AUSTRALIA

Pošto je Novak svoju priliku za mikrofonom iskoristio da malo "pecne" Tijafoa, usledio je odgovor sa druge strane vrlo brzo.

"Nije mi bitan rezultat, radim na svojoj igri. Igram protiv nekih prilično prosječnih igrača na ovom terenu. Nisam nervozan u ovom okruženju. Mislim da vodi protiv većine igrača u međusobnim duelima, nadam se da ćemo igrati još neki put", nasmijao se Tijafo i izmamio osmijeh i od Novaka.