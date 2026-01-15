logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Molim vas da ga nagradite": Novak usred meča stao pred mikrofon i obratio se anonimusu koji je sve šokirao

"Molim vas da ga nagradite": Novak usred meča stao pred mikrofon i obratio se anonimusu koji je sve šokirao

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je usred meča sa Frensisom Tijafoom dao kratak intervju i tražio je od publike da aplaudira Džordanu Smitu koji je postao hit u Melburnu.

Novak Đoković tražio aplauz za Džordana Smita Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Novak Đoković je na terenu "Rod Lejver arene" i igra egzibicioni meč. Rival mu je Frensis Tijafo i igra se pred punim tribinama. Sav prihod ide u humanitarne svrhe, a pošto nije pravi meč u pitanju srpski as davao je izjavu usred duela.

"Toplo mi je, baš mi je vruće. Topli su dani ovdje. Lijepo je biti ovdje, hvala svima što ste došli da podržtie ovaj događaj i da pomognete humanitarnom događaju. Hvala i čelnicima tenisa u Australiji koji su dozvolili da se ovako nešto igra", počeo je Novak.

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Voditelj je konstatovao tada da ne želi da zadržava previše meč i Tijafoa i da je bolje da nastave da šetaju do servis polja.

"Želimo da ga zadržavamo, da se ohladi i da krene da promašuje", nasmejao se Novak.

Poslije toga je dobio pitanje za egzibiciju koja se održala pred sam početak turnira na kojoj je pobijedio amater Džordan Smit. Osvojio je nagradu od milion australijskih dolara, a na tom događaju učestvovao je i Tijafo.

"Očekivao sam više od Frensisa sinoć, ali je bilo stvarno zabavno za gledanje. Vidio sam da su igrači uživali. Kakvo veče za Džordana Smita, molim vas da ga nagradite aplauzom", izgovorio je Novak i sačekao da svi aplauzom pozdrave novog šampiona.

"Igram protiv prosječnog tenisera"

Izvor: EPA/JAMES ROSS AUSTRALIA

Pošto je Novak svoju priliku za mikrofonom iskoristio da malo "pecne" Tijafoa, usledio je odgovor sa druge strane vrlo brzo.

"Nije mi bitan rezultat, radim na svojoj igri. Igram protiv nekih prilično prosječnih igrača na ovom terenu. Nisam nervozan u ovom okruženju. Mislim da vodi protiv većine igrača u međusobnim duelima, nadam se da ćemo igrati još neki put", nasmijao se Tijafo i izmamio osmijeh i od Novaka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC