Pet Keš otpisao Novaka Đokovića na Australijan openu

Australijanac Pet Keš govorio je šansama Novaka Đokovića na Australijan openu

Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ne odustaje od želje da osvoji i 25. grend slem titulu, prvu priliku imaće već na Australijan openu. Međutim, mnogi ne vjeruju da Srbin može do novog uspjeha, a među njima je i Australijanac Pet Keš, koji tvrdi da Novak uvijek pronalazi načine za uspjeh, ali da će biti teško protiv trenutno dvojice najboljih na svijetu.

Janik Siner i Karlos Alkaraz su velika prijetnja Novaku Đokoviću, ali ne samo oni. Srpski teniser će u Australiji biti rival mnogima, a njihova želja da ga pobijede nikada ne jenjava, prema tome - neće biti lako. Sličnog je mišljenja i Keš.

"On uvijek pronalazi rješenja za probleme, tako da će biti veoma zanimljivo vidjeti kako će igrati na Australijan openu. Da li je dovoljno igrao? Da li je dovoljno vježbao", zapitao se.

"Nisam ga vidio da je pobijedio Alkaraza ili Sinera u uzastopnim mečevima od pet setova. To je njegov problem. Možda će ponovo stići do polufinala, ali onda će vjerovatno imati problem koji svi znaju", dodao je sumnju Keš u Novakov uspjeh.

Šta je još Keš rekao o Novaku?

Šampion Vimbldona iz 1987. godine nije prvi put potvrdio da ne vjeruje u Novaka Đokovića. Njegove izjave i lane su bile slične, te je nedavno rekao: "Siner i Alkaraz su po mom mišljenju za klasu iznad svih ostalih igrača", rekao je Pet Keš za "Bi-Bi-Si".

"Mislim da je jedini teniser koji zaista može da sustigne njih dvojicu Džek Drejper. Mislim da Drejper ima kvalitet da to postigne u narednih nekoliko godina. Novak Đoković je na zalasku karijere, ali ova dvojica će nositi 'baklju' još dugo", dodao je Australijanac.

Kako Novaku ide u Australiji?

Vijest koja je mnoge iznenadila je ta da je Novak Đoković na pripremama u Australiji poslije svega 12 minuta prekinuo trening. Na taj način, Srbin je zabrinuo navijače. Trening je trajao svega 12 minuta, a tokom njega je Novakov kum i fizioterapeut Miljan Amanović masirao njegov vrat. Iako to nije neuobičajena praksa, ostavljen je utisak da srpski teniser osjeća određene bolove, zbog čega je trening završen ranije nego što je planirano.

Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak je sve vrijeme razgovarao sa svojim timom, potom i otišao sa terena. Međutim, nakon ovog treninga Novak je ponovo izašao na teren i tada sparingovao sa Danilom Medvedevim i čini se da tada nije bilo problema.

Bonus video:

Pogledajte 01:15 Novak Đoković igra sirtaki Izvor: X/Frani2312 Izvor: X/Frani2312

(MONDO)