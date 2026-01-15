Prva pobjeda Đokovića u 2026. godini: Kad stavi prst na uvo, cijela Australija zna šta to znači

Novak Đoković odigrao je prvi meč u 2026. godini i pobijedio Frensisa Tijafoa pred start Australijan opena. Odigrao je veoma dobar meč.

Novak Đoković odigrao je prvi (ne)zvanični meč na Australijan openu. Upisao je prvi trijumf u 2026. godini pošto je pobijedio Frensisa Tijafoa na "Rod Lejver Areni"- 6:3, 6:4. Ali, ono što je zanimljivo jeste da se ovaj meč neće računati i da nigdje neće biti zvanično upisan.

Zašto? Zato što je u pitanju egzibicija humanitarnog karaktera pred sam početak turnira i ne spada u oficijalne mečeve. Neće to previše smetati Novaku naravno pošto je rezultat u drugom planu i traži pravu formu i onu svoju prepoznatljivu igru.

Posebno kada se na sve to doda da je otkazao turnir u Adelejdu i da je u srijedu odlučio da prekine trening poslije samo 12 minuta. Pokazao je veoma dobar i visok nivo igre protiv američkog tenisera. Uključena je bila i publika, navijali su, podržavali obojicu i zabavili se na meču koji je u drugom setu imao dosta visok nivo igre. Meč je trajao sat i 22 minuta

Malo brine servis, pošto je ubacio 58 odsto prvog servisa i imao četiri duple servis greške, uz 22 vinera i 17 neiznuđenih grešaka.

"Novak uzdiše, pratite i jedan detalj"

Bivši teniser Sem Kveri je jedan od konsultanata na Australijan openu i sjedio je tik pored terena i učestvovao u prenosu. Prenosio je šta se sve dešava.

"Novak je u jednom momentu malo teže disao, uzdisao je između poena. Rekao bih da mu je ovaj meč dobar test za pluća, da vidi kako stoji. Često ide u hlad, sve dok ne dođe momenat da Frensis servira. To što nije igrao u Adelejdu je okej za Novaka, njemu nisu potrebni mečevi, kod njega ne postoji ta 'rđa'. Prošle godine nije igrao neke turnire koji su uvertira za grend slemove. Za neke druge igrače je to baš važno, za njega nije toliko", pojasnio je Kveri.

Primetio je i još jedan detalj, a to je da je Novak pratio i kretanje sunca i koliko sve to može da utiče.

"Vidite da mijenja odluke, igra sa kačketom, pa bez kačketa. Ovaj meč se igra oko 18 časova po lokalnom vremenu i Novak će veliki broj mečeva igrati u nekom sličnom terminu. Tako da provjerava situaciju, kako mu sunce bije u oči, gdje se nalazi. Ima status, ne znam kako bih nazvao taj najviši mogući status, ali može da ode kod direktora Krega Tajlija i traži da igra u tom terminu. Ne mora da znači da će dobiti termin, ali može da traži", zaključio je Kveri.