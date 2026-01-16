Alkaraz želi da poboljša servis: "Ne znam da li će biti kao Đokovićev, ali mogu da vidim sličnosti!"

Španski teniser Karlos Alkaraz dobio je zanimljivo pitanje, ali se sa neprijatnom situacijom izborio sa osmijehom.

Izvor: Printscreen/Twitter/Tennis TV

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz obratio se javnosti pred početak Australijan Opena. To je jedini grend slem koji još uvijek nije uspio da osvoji, a u pripremnom periodu napravio je jednu značajnu promjenu u svojoj igri. Po ugledu na desetostrukog šampiona u Melburnu, pokušao je da poboljša servis.

O tome je upitan na konferenciji za medije, ali kaže da nije previše razmišljao o tome da li oponaša Đokovića, već mu je cilj bio da poboljša početni udarac.

"Svi moraju da prave promjene, male detalje. Servis je nešto što želim da poboljšam svake godine, svakog turnira. Stalno radim na svom servisu", rekao je Alkaraz i dodao:

"Iskreno, nismo razmišljali o promjenama tokom predsezone, ali to ne znači da nisam napravio nijednu. Malo sam promijenio svoje kretanje, osjećam se veoma, veoma udobno, mirnije, sa fluidnijim ritmom, što pomaže da poboljšam svoj servis. Vejrovatno ćete vidjeti još promjena u mom servisu, ne znam da li za nekoliko mjeseci ili na kraju godine. Stalno mijenjam svaki udarac, važni su detalji. Nisam razmišljao o tome da moj servis bude isti kao Đokovićev, ali na kraju krajeva, čak i ja mogu da vidim sličnosti", rekao je mladi Španac kroz osmijeh.

Huan Karlos Ferero više nije njegov prvi trener, što je definitivno veliki rizik pred nastup na Australijan Openu. Još jednom je morao da odgovara na nezgodna pitanja novinara.

"Donijeli smo zajedničku odluku o prekidu saradnje. U životu postoje poglavlja koja morate da zatvorite i osjetili smo da je pravo vrijeme. Veoma sam mu zahvalan na ovih sedam godina. Imao je ogromne zasluge za to što sam postao igrač kakav sam danas. Mnogo sam naučio. Ali, obojica smo odlučili da stavimo tačku na poglavlje. I dalje smo prijatelji, imamo sjajan odnos, samo smo odlučili da krenemo različitim putevima."

