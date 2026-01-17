"Pitao sam, odbili su da daju infuziju Đokoviću": Novakov bivši trener progovorio o skandalu iz svlačionice

Marjan Vajda otkrio je da su ljekari odbili da daju infuziju Novaku Đokoviću poslije čuvenog finala sa Rafom Nadalom 2012. godine u Australiji.

Izvor: MN Press/Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Novak Đoković i Rafael Nadal odigrali su jedan od najboljih mečeva u istoriji tenisa. Bilo je to u finalu Australijan opena 2012. godine gdje je poslije 5 sati i 53 minuta igre srpski as odnio pobjedu i osvojio titulu. Koliko su igrači bili "mrtvi umorni" moglo je da se vidi i po tome što su sjedili na stolicama tokom ceremonije, nisu imali snage ni da stoje.

Poslije iscrpljujućeg duela i svega što se desilo na terenu, u svlačionici je došlo do još većeg haosa. Rafa je pao u nesvijest, a ljekari su odbili da pomognu Novaku i da mu daju infuziju... O čemu se tačno radi? Objasnio je bivši trener Srbina Marjan Vajda koji je bio prisutan tamo.

The longest chapter in their 60-part rivalry. Djokovic v Nadal, the Australian Open 2012 final#rematchpic.twitter.com/w2Ya51dHiB — #AusOpen (@AustralianOpen)July 29, 2024

"Nadal je praktično bio bez svijesti i dobio je infuziju. Novak je bio iscrpljen, ali mislim da ga je držalo to što je osvojio titulu i mogao je još da stoji. Pitao sam ih da daju i Novaku infuziju, ali su oni odbili", ispričao je Vajda.

Dosta čudan potez ljekara, posebno ako se zna da su i jedan i drugi bili na izmaku snaga i da su bili kao gladijatori u čuvenom "Kolseumu", samo što je poprište bitke bilo u Melburnu i sa reketima u rukama...

Šta su rekli poslije meča?

Ni Novak ni Rafa nisu imali previše snage da previše pričaju poslije tog duela. Bilo je očigledno da su premoreni.

"Svi koji su nas gledali mogli su da vide da smo se borili do bukvalno posljednje kapi energije koju smo imali u našim tijelima", izgovorio je Novak.

Rafa je uspio čak i da se našali malo, mada mu nije bilo do priče.

"Dobro jutro svima koji su nas gledali", nasmijao se Rafa pošto je meč završen oko dva ujutru po lokalnom vremenu.

Uz to treba dodati i da su i jedan i drugi imali teške mečeve i u polufinalima. Novak je poslije pet setova i pet sati borbe slomio otpor Endija Mareja, a Nadal je poslije četiri sata borbe i četiri seta savladao Rodžera Federera.