Žestoko raspalio po Novaku, pa se neviđeno obrukao: Bivši broj jedan morao da se posipa pepelom, ugasili ga!

Nepromišljeno je Endi Rodik krenuo na Novaka Đokovića i njegov PTPA. Obilo mu se o glavu, pa je morao da briše tvitove.

Izvor: Cameron Spencer / Getty images / Profimedia

Kakva bura! Nekadašnji najbolji teniser svijeta Endi Rodik napao je Novaka Đokovića i njegovu tenisku organizaciju PTPA, a nakon toga je morao da povlači svoje riječi! On je brutalno napao PTPA i istakao da ova organizacija zapravo ništa ne radi kako bi promijenila stanje u tenisu već samo koristi priliku za pres konferencije i slikanje, a onda je morao da povuče svoje riječi.

Prvo su se oglasili ljubitelji tenisa na Tviteru i napali ga, a onda je i Vasek Pospišil, Kanađanin i prvi saradnik Novaka Đokovića u PTPA digao glas. Ali šta je zapravo rekao Endi Rodik? On je o organizaciji koja već godinama radi kako bi promijenila stanje u tenisu i pomogla sportistima napisao ovo:

"Ne mislim da nisam u toku. Ne mislim da ste uradili mnogo toga. Izgleda samo da se slikate i imate konferencije. Da li ste ispregovarali neke ugovore? Da li ste agencija? Vaš izvršni direktor je poslao listu postignuća na kojoj je to što ste zaposlili hrpu ljudi i što ste komunicirali sa grend slemovima. To nije postignuće. Bukvalno sam pitao nekadašnje članove upravnog odbora šta je postignuto i rekli su ništa. Poslali ste mejl kako biste se slikali sa igračima. Nisam siguran gdje vam je fokus. Mislim, jel' se stvarno hvalite time što ste nekim igračima nabavili tašne?"

Ekspresno se oglasio ljuti Vasek Pospišil i istjerao stvari na čistac! Napisao je detaljno šta je tačno ono što je PTPA uradila tokom prethodnih pet godina, a nakon toga mu se javio Rodik i rekao da je pogriješio i da će obrisati svoj prvobitni tvit.

"Hej, Endi, mogu da pričam o ovome jer mislim da nisi u toku. Nekoliko naših postignuća su ugovori sa dvije kompanije koji stvaraju profit za igrače. Ugovori sa hotelima koji donose popuste na globalnom nivou. Medicinski servis koji pomaže povrijeđenim igračima na svjetskom nivou i brze medicinske usluge. Nešto što do sada nikada nismo imali. Pristup dodatnim prostorima na aerodromu igračima koji putuju širom svijeta. Prevoz prtljaga igrača, program za pomoć oko mentalnog zdravlja i servis za pomoć igračima oko kazni, anti doping procesa, diskriminacije... Mi nastavljamo da radimo kako bismo proširili servise za igrače i radimo na sljedećim koracima kako bi došlo do promjena koje su neophodne da bi igrači imali svoj glas u tenisu. Kao što znaš, mi kao igračima nemamo ništa u okviru ATP/VTA strukture. Postoji takozvani 'igrački savjet' koji je potpuno bez moći da napravi smislene promjene. Zato PTPA postoji i zato je bitan. Rim nije izgrađen za dan, ali ovo je početak. Igrači su željeli sindikat decenijama i niko nije ništa uradio. Mnogi igrači su mnogo pričali, a malo radili. Teško je opisati koliko smo radili prethodnih pet godina i koliko je sve ovo oduzelo od moje teniske karijere. Slažem se da postoji još mnogo toga da se uradi, ali uvjeravam te da smo uradili mnogo više od samih saopštenja za medije. Obojica znamo da se ova organizacija bori za igrače i predstavlja samo njihove interese. Obojica znamo koliko je to bitno. Tebe bismo objeručke prihvatili u našoj organizaciji", napisao je Vasek Pospišil.