Htio je da tuče Novaka i prozivao ga da "ima antraks": Sad se poklonio Srbinu kako niko nije!

Endi Rodik više nije protiv Novaka Đokovića, nahvalio ga je kako niko nije poslije pobjede na Olimpijskim igrama u Parizu.

Koliko je karijera Novaka Đokovića neverovatna najviše pokazuje što je i one koji nisu vjerovali u njega - ili su ga kritikovali i pljuvali - uspio da okrene na svoju vodenicu. Vidjeli smo takve primjere mnogo puta, najpoznatiji je svakako Nik Kirjos koji je danas prijatelj Novaka Đokovića, a mnogi su zaboravili da je među "hejterima" bio i Endi Rodik.

Poznati američki teniser, nekadašnji broj jedan, imao je "nešto lično" protiv Đokovića kada se pojavio na velikoj sceni. Pričao je Rodik da je jednom prilikom htio čak da tuče Noleta u svlačionici, a optuživao ga je i da "folira povrede" i pokrenuo lavinu. "Ma kod njega su problem i leđa, i kukovi, i grčevi. Ptičiji grib, Antraks, SARS, uobičajeni kašalj i prehlada. Ima ih zaista mnogo. Znate, ili je nabrži da pozove trenera, ili je najhrabriji momak svih vremena. Na vama je da odlučite. Ja se osjećam dobro, on trenutno ima 16 povreda...", kazao je Endi Rodik 2008. godine na US Openu, nakon čega ga je Srbin pobijedio 3:1.

Ali, od tada, nema problema među njima, štaviše Endi Rodik iz godine u godinu sve više hvali Noleta. Tako mu je nakon osvajanja zlatne medalje u Parizu napisao da je "najveći svih vremena", dok je u svom podkastu samo u superlativima pričao o njegovoj pobjedi nad Karlosom Alkarazom.

"Čojveče... Naježio sam se sad dok se prisjećam meča, dok hoću da objasnim kakvo poštovanje imam za Novaka. Mislim na cijelu karijeru, a moram da kažem dvije stvari. Fizički je kompromotivan, ali je prije godinu dana u jednom intervjuu rekao je da bi uzeo zlatnu medalju umjesto bilo koje druge. To je bila još jedina stvar koja je služila kao argument kod drugih u trci za najvećeg ikada. Znao je to. Imao si fizičke probleme, nisi osvojio turnir, nisi pobijedio nikoga iz najboljih 10 na svijetu cijele godine, imao si operaciju koljena 6. juna i dobio si 4. avgusta najboljeg igrača na svijetu. Vau!", kazao je u dahu Endi Rodik.

"I još poslije toga kaže: voleo bih da igram u Los Anđelesu. Imaće tada 41 godinu, ne smijem da kažem da neće jer me je Nole već naučio lekciju. Ali, koliko mu je značilo, mogli ste da vidite koliko nisu mogli da ga poremete ni navijači između poena. Osjećalo se u vazduhu... Osvojio je Vimbldon sedam puta, to je najveći turnir ikada u našem sportu, a više mu je značilo zlato na Olimpijskim igrama", nastavio je da hvali Amerikanac svog kolegu.

Uporedio ga je sa "klač" momentima Majkla Džordana u ključnim trenucima meča - posebno se osvrnuo na ona dva forhenda koja je pretvorio u vinere u taj-brejku drugog seta - dodavši da je protiv Alkaraza odigrao jednu od najboljih partija u karijeri.

"Ali ljudi, reći to da ti je najvažniji cilj i ne izgubiti set sa 37 godina i pobijediti Alkaraza koji je osvojio dva uzastopna grend slema. Tako mi je drago što je uradio. Bio je manijak, na najprofesionalaniji način 20 godina, pa čovjek ne jede ni čokoladu kad osvoji Australijan open. Pitali su ga na kraju da li je to bilo dovoljno, rekao je mislim da jeste. Stvarno se nadam da se sada osjeća skroz kompletnim. Bilo je nenormalno. Vidjelo se da je čovek na misiji, a uvijek sam prevrtao oči na to, a zapravo je to kod njega stvarno istina. Skroz se dao da ovo osvoji, bio je kao životinja!", zaključio je Rodik.

