Koljeno je zdravo, Novak je imao drugi problem: Rodik zna zašto je Đoković ostao bez titule na Vimbldonu

Endi Rodik objasnio je razloge poraza Novaka Đokovića u finalu Vimbldona.

Izvor: Youtube/Wimbledon/Served with Andy Roddick/screenshot

Novak Đoković nije uspio da osvoji 25. grend slem titulu. U finalu Vimbldona izgubio je od Karlosa Alkaraza i tako je propustio priliku da po osmi put podigne pehar na londonskoj travi. Priznao je i posliije tog susreta da nije bio ni blizu svog najboljeg nivoa i da ga je španski igrač "razbio" i čestitao mu je na velikom uspjehu.

Šta je nedostajalo i šta je bio problem? Probao je to da objasni nekadašnji američki teniser Endi Rodik. "Postoji razlika kada je koljeno u potpunosti zdravo. Rekao bih da je njegovo bilo zdravo do određene mjere, jer je imao operaciju pet nedjelja prije toga. Spominjao sam to i pred početak turnira, jer ima razlike između toga kada je koljeno zdravo i kada treba da podižeš formu za start turnira", rekao je Rodik u svom podkastu.

Novak je imao operaciju meniskusa u Parizu 5. juna, oko mjesec dana kasnije igrao je u finalu Vimbldona. "Nije toliko bitno koliko si sjajan u svom poslu u tim situacijama. Možeš da budeš najbolji gitarista na planeti, ali ako pet nedjelja ne sviraš tu gitaru, onda nećeš da budeš sjajan kao kada si usred serije koncerata. Potreban je pravi tajming, ritam, položaj... Zbog svega toga mislim da je Novak bio dovoljno dobar i da ovo najbolje svjedoči o njegovoj veličini, igrao je u finalu. Koljeno je djelovalo dobro, kretao se dobro, ali je djelovalo da je sve to zbrzano. Nije imao vremena da se spremi fizički."

Ubuheđen je Endi da je operacija meniskusa i sve to imalo ogroman uticaj na Novakovu igru. "Karlos u svom arsenalu ima svaki udarac. Ne pogađa ih svaki put, ali zna sve da izvede. Zato je bitno da imate svoje kretanje, da možete da odgovorite na svaku prijetnju u svakom momentu, na svaki udarac. Sve to je i neka vrsta mentalne prepreke. Ako niste imali vremena da se fizički spremite, čak i ako je koleno zdravo, morate da trenirate, da ponavljate sve to i da dođete na najviši mogući ritam. Takve stvari se malo brže razotkriju", zaključio je Rodik.