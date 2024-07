Novače, nikad više nećeš pobijediti Sinera i Alkaraza! Italijan opet opleo, niko ovoliko ne mrzi Srbina

Novak Đoković ponovo na udaru Adrijana Panate koji ne propušta priliku da ga "pljucne".

Izvor: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia

Nik Kirjos, Ben Rotenberg i Mats Vilander su posustali, više ni blizu ne kritikuju i ne pljuju Novaka Đokovića kao nekada, pa je tako u njihovom odsustvu lidersku poziciju preuzeo Adrijano Panata. Poznati italijanski teniser, kome je najveći uspjeh osvajanje Rolan Garosa 1976. godine, ne prestaje da proziva Đokovića kada god ima riječ.

Posebno je vidljiv u medijima od kada je Janik Siner počeo da osvaja titule, pa tako svako malo koristi priliku da "pljucne" po Đokoviću i to je sada ponovo učinio nakon finala Vimbldona. Zaboravivši da je Đoković zapravo igrao povrijeđen, odnosno samo mjesec dana poslije operacije koljena, Adrijano Panata je najavio da nikada više neće pobijediti Janika Sinera i Karlosa Alkaraza. To samo može da motiviše Srbina.

"Alkaraz je odavno pokazao da je veoma jak teniser. Što se mene tiče, on i Siner su izjednačeni na prvom mjestu. Meni nije najjasnija logika da se za prvo mjesto gledaju rezultati iz posljednjih godinu dana. A, što se tiče Đokovića, mislim da nikada više neće pobijediti ni Alkaraza ni Sinera", poručio je Panata.

Prema njegovim riječima, Đoković je zapravo samo srećno došao do finala Vimbldona, odnosno uz neki teži žrijeb ne bi bio ni blizu takvom rezultatu: "Đoković je došao do finala tako što je pobijedio Runea, koji je u stvari pobijedio sam sebe. A, moram da priznam da me prevario nivoom igre protiv Muzetija. Ipak, protiv Alkaraza se vidjela velika razlika", ispričao je Adrijano Panata za "Korijere delo Sport".

Podsjetimo, Novak Đoković će igrati za Srbiju na Olimpijskim igrama u Parizu, a pojavile su se spekulacije da bi mogao prije toga da ode u Umag, kako bi se malo bolje prilagodio šljaci.

(MONDO - M. V.)