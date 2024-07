Alkaraz ponovo zapušio usta novinarima: Nema smjene generacija

Karlos Alkaraz još jednom je iznio niz pohvala na račun Novaka Đokovića, ne slaže se sa novinarima...

Karlos Alkaraz po ko zna koji put je zapušio usta novinarima. Ne želi ni on više da sluša o smjeni generacija, o tome kako je kraj ere Novaka Đokovića, kako stižu nova lica i slično... Još jednom je pokazao manire, veliko poštovanje prema srpskom igraču i svemu što je uradio u karijeri. Mlad je, ali očigledno odlično vaspitan.

Tako je bilo i po završetku Vimbldona. Dan poslije titule došao je na razgovor sa španskim medijima, ispoštovao je i njih i dao nekoliko intervjua novinarima koji su bili tu. Jedno od prvih pitanja koje mu je postavljeno bilo je upravo to, u vezi smene generacija o kojoj se priča uveliko. "Iskreno, ne vidim stvari na taj način. Vidio sam da mnogi ljudi pričaju o smjeni generacija, početku nove ere i slično, ali ne gledam na to tako. Svi mi radimo naporno da bismo mogli da izazovemo Đokovića, želimo da budemo tu kada god možemo, ali nema tu nikakve smjene generacija. Bar ne za sada", rekao je Alkaraz za španski "As".

Istakao je da neće da dozvoli da se ponovi završnica prošle sezone kada je zaređao poraze, pao u formi i to baš poslije titule u Londonu... "Fizički se osjećam svježije, ali sam ja tip osobe koja uči iz svojih grešaka. Prošle godine sam poslije Vimbldona napravio neke greške, ove sezone znam šta treba da radim da se postaram da se to ne ponovi. Uz to sam mentalno jači i znam kojim putem treba da krenem."

U Španiji slave dupli uspjeh, Karlosov na Vimbldonu i uspjeh fudbalske reprezentacije koja je postala prvak Evrope. Čuo se sa kapitenom "furije" prije finalnog meča sa Engleskom. "Čim sam završio svoj meč čuo sam se sa Alvarom Moratom, pričam sa njim najviše i slažemo se odlično, zvao sam ga iz svlačionice, bio je na putu ka stadionu. Poželio sam mu sreću i na kraju se sve dobro završilo."

Napravio je novinar poređenje između njega i mladih španskih fudbalera. "Mislim da je to sjajna stvar. Lamin Jamal, Niko Vilijams, oni su mladi igrači koji su napravili razliku na Evropskom prvenstvu, za njih je to bilo prvi put da igraju za reprezentaciju, prvo prvenstvo Evrope i uradili su sjajan posao, kao da su puni iskustva. Lijepo je vidjeti da Španija ima takve igrače koji daju sve za zastavu, za državu, nadam se da će uživati mnogo i u godinama koje dolaze. Mogu da se identifikujem sa njima, kao da sazrijevamo malo po malo. Za sport je uvijek lijepo da se pojave neka nova lica, to je baš lijepo", zaključio je Alkaraz.