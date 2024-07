Novak Đoković ogrnuo srpsku trobojku i krenuo na Olimpijske igre! "Najveća čast predstavljati svoju zemlju"

Novak Đoković želi zlato u Parizu i svima je jasno da je od starta sezone to bio prvi cilj.

Novak Đoković je predstavio opremu u kojoj će nastupati na Olimpijskim igrama, a uz to je govorio i zašto mu je toliko bitno da predstavlja svoju zemlju. Svi znamo da mu je od početka sezone glavni cilj da nastupi na OIimpijskim igrama u Parizu, a kako stvari stoje moglo bi da se desi da mu ovo ne budu posljednje Olimpijske igre!

"Uvijek sam se nadao da mogu da učestvujem na što je više moguće Olimpijskih igara. Nisam u glavi imao neki broj, ali da, taj san jurim 20 godina. Imaću još jednu šansu u Parizu na šljaci Rolan Garosa sa kojim sam dobro upoznat. Uzbuđenje je uvijek veliko i uvijek su velika očekivanja. Znate Olimpijske igre se bliže i uzbuđenje je sve veće", rekao je Novak Đoković.

Sada nema zvanično prvog trenera pred odlazak u Pariz, ali mu je jasno šta je dobio od svakoga ko ga je trenirao. Posebno je ovoga puta pominjao Nikija Pilića i Jelenu Genčić koji mu nisu pomogli samo teniski, nego i kao čovjeku.

"Imao sam mnogo trenera i svako od njiih je donio nešto novo što mi je bilo potrebno u nekom momentu moje karijere. Niki Pilić mi je bio kako volim da kažem "teniski otac" a Jelene Genčiž "teniska majka". Oni su imali uticaj na mene na početku karijere, u mom odrastanju, djetinjstvu. Moji roditelji su im dozvolili da utiču na mene i da me vode kroz život, da me nauče i stvarima van terena. Imao sam i neke fenomenalne trenere koji su definitivno uticali na moju ličnost, ali takođe moju igru tokom godine", naglasio je on.

On je prvi put nastupio na Olimpijskim igrama 2008. godine u Pekingu, zatim je 2012. ostao nadomak medalje na četvrtom mjestu, 2016. je iznenađujuće izgubio odmah na startu takmičenja, a u Tokiju 2021. godine ga je povreda spriječila da donese čak dvije medalje Srbiji. Sada želi da kruniše karijeru zlatom!

"Kada imam miran um psihoški i emotivno ja sam sposoban da dam sve od sebe na terenu. Moje tijelo je u ritmu i znam tačno šta da uradim. Osvojiti medalju na Olimpijskim igrama za moju zemlju je nešto jako, jako specijalno. Jako unikatno, imao sam to osjećanje u Pekingu. Tada sam osvojio bronzu i nadam se da ću sada napraviti korak više. Olimpijske igre su najstariji sportski događaj i najglobalniji, kao i to što predstavljam svoju zemlju je najveća čast", istakao je Novak na kraju.

