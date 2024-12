Borac igra evropski meč vijeka! Sve o utakmici sa Omonijom: Gdje je prenos, šta u slučaju remija ili poraza...

Crveno-plavi od 21.00 čas ukrštaju koplja sa timom iz Nikozije u šestom kolu Konferencijske lige. Ako osvoji bar bod, Borac je siguran učesnik Top 24 faze, dok se u slučaju poraza otvaraju brojne kombinacije...

Pred fudbalerima Borca je najznačajniji evropski meč u klupskoj istoriji!

Sa početkom u 21.00 čas, izabranici Mladena Žižovića će na Gradskom stadionu odmjeriti snage sa Omonijom, u okviru šestog kola Konferencijske lige.

U ovaj meč crveno-plavi ulaze sa 20. pozicije na tabeli i sedam bodova. S obzirom na to da Celje, koje trenutno zauzima 25. mjesto odnosno prvo koje ne vodi u nokaut fazu, ima tri boda manje, računica za Banjalučane je jasna.

Ako trijumfuju ili bar podijele plijen sa Kipranima, matematički će obezbijediti plasman u eliminacionu rundu, čime bi Borac postao prvi klub iz BiH ikad koji bi prezimio na evropskoj sceni.

ŠTA U SLUČAJU PORAZA?

Ukoliko bi Borac večeras doživio poraz, otvorile bi se brojne kombinacije. Može aktuelni prvak BiH eventualno i sa porazom da se nađe u Top 24 fazi, ali bi onda morao da prati brojne rezultate direktnih konkurenata i isprati šta se dešavalo širom Evrope.

Crveno-plavima u prilog ne ide činjenica da nakon poraza u Irskoj (3:0) imaju najlošiju gol-razliku od svih timova koji trenutno imaju sedam bodova (4-7), pa je jasno da bi sa novim porazom upravo omjer postignutih i primljenih golova mogao da bude koban po večerašnje domaćine. Vjeruju, međutim, svi u crveno-plavom taboru, ali i navijači, da će se taj scenario izbjeći...

Omonija, sa druge strane, na 21. stepeniku na tabeli ima šest bodova, a prema nekim projekcijama, s obzirom na to da ima dobru gol-razliku (7-7), i tim iz Nikozije sa bodom može da prođe dalje. Međutim, veoma iskusan tim kakav je Omonija neće sigurno ništa prepustiti slučaju...

ŠTA DALJE?

Prema novom sistemu takmičenja, već sad je jasno šta bi čekalo Borac u narednoj fazi. Naime, prvih osam timova nakon šest kola stiče pravo direktnog nastupa u osmini finala, dok svi oni koji budu plasirani od 9. do 24. pozicije idu u razigravanje za plasman među 16 najboljih.

Svi oni timovi koji se nađu u baražu, zakazanom za 13. i 20. februar, potencijalno mogu da igraju samo protiv dva kluba. Sistemom takmičenja, ekipe koje budu na 9. i 10. mjestu biće u petak od 13.00 časova u Nionu žrijebane sa onim timovima koji budu na 23. i 24. mjestu.

Klubovi koji budu 11. i 12. žrijebaće se sa 21. i 22. timom, 13. i 14. na tabeli igraju sa 19. i 20. timom, a 15. i 16. sa 17. i 18. timom na tabeli. Vrijedi, svakako, napomenuti da one ekipe koje budu bolje plasirane revanš igraju pred domaćom publikom.

Takođe, poznat je kostur i za nastavak takmičenja, odnosno prije svega osminu finala. Drugim riječima, Borac bi, ako večeras izbori plasman u narednu fazu, znao protiv koja dva potencijalna rivala igra u razigravanju, ali i ko bi mu bili mogući protivnici u Top 16 fazi ako uspješno prebrodi baraž.

Da ne bude zabune, pogledajte kako sve to izgleda šematski:

GDJE JE PRENOS?

Utakmicu će direktno prenositi TV Arena Premium 1, a tekstualni prenos možete da pratite i na MONDU.

ŠTA SU U NAJAVI MEČA REKLI TRENERI?

"Duga sezona je iza nas, ostala je još jedna utakmica da završimo fenomenalnu polusezonu. Pokušaćemo da osvojimo bod i napravimo još jedan istorijski rezultat. Bez obzira na sve mislim da su momci na sjajan način ove sezone branili boje Borca i da su odigrali mnogo kvalitetnih utakmica i navijačima i onima koji vole ovaj klub priredili zaista fenomenalne stvari. Nadam se da ćemo napraviti još jedan iskorak, da možemo da budemo ponosni na sve ono što je iza nas. U nekim projekcijama očekivala se za 19. decembar jaka zima, ali očekujemo lijepo vrijeme i pozivam navijače da nam još jednom daju podršku. Znam da je Sveti Nikola, da mnogi ljudi slave i idu na slave, ali nadam se da će odvojiti dva sata da podrže ovu sjajnu generaciju momaka. Mi smo u dobrom raspoloženju, prepolovili smo prednost Zrinjskog i vratili neophodno samopouzdanje i jedan pozitivan momentum je na našoj strani", riječi su kojima je trener Borca Mladen Žižović najavio meč sa Kipranima.

Kasnije tokom jučerašnjeg dana, sedmoj sili se obratio i strateg Omonije Janis Anastasiju, povratnik na klupu ovog kluba nakon smjene Litvanca Valdasa Dambrauskasa.

"Igraćemo protiv jakog tima, to su veoma kvalitetni igrači koji znaju da igraju fudbal. To su igrači sa prostora bivše Jugoslavije, imaju kvalitet. Tu su Despotović, Savić, Grahovac... koji znaju da organizuju igru, tu su i dva defanzivca iz Holandije Bart Majers i Jurih Karolina. Radi se o veoma dobrim odbrambenim igračima, Borac igra čvrsto predvođen njima dvojicom. Imaju svoj sopstveni stil. Radi se o veoma dobro organizovanom timu i vidjećemo kako će sve to da izgleda. Svaki tim je drugačiji, svaka utakmica donosi nešto novo. Svaki rival traži drugačiji pristup, ali od svojih igrača, onih koji budu u prvoj postavi ali i onih koji uđu u igru, očekujem da igraju kolektivno, da održimo koncentraciju i disciplinu i da budemo tim cijelim tokom utakmice. Siguran sam da će to donijeti željeni rezultat. Kad je riječ o evropskim utakmicama, teško je znati i odrediti tok utakmice. Nije to tako jednostavno. Treba da imamo želju i dobru prezentaciju na terenu, da imamo što više loptu u nogama i mislim da će to odlučiti ovaj meč. Znamo sve naše greške, radimo na njima, pokušavamo da ih otklonimo. Nadam se da je prethodna utakmica iza mojih igrača", istakao je Anastasiju.







