Gvardiola otjerao Kevina De Brujnea: Protjerao ga u "najveći srpski grad"

Pep Gvardiola je navodno bio glavni krivac za to što Kevinu De Brujneu nije produžen ugovor u Mančester sitiju.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kevin De Brujne je definitivno završio sa Mančester sitijem i zvanično je objavio da će naredne sezone promijeniti sredinu, a sada engleski mediji navode da je razlog za to zapravo Pep Gvardiola. Prema pisanjima tamošnjih novinara De Brujne je želio da potpiše ugovor na godinu dana i završi karijeru na "Etihadu", gazde kluba nisu pitale koliko košta njegova vjernost, ali je katalonski stručnjak eksplicitno tražio da Belgijanac ode.

Kako se navodi on će najvjerovatnije završiti u MLS-u, gdje je za njega zainteresovana ekipa Čikago Fajera koja je spremna da mu ponudi dugogodišnju saradnju. Trener Greg Berhalter planira da dugoročno napravi tim oko njega i to je navodno Belgijanca ubijedilo da odbije veći novac iz Saudisjke Arabije.

U prethodnih nekoliko sezona De Brujne je imao mnogo problema sa povredama, a ove sezone se na njegove probleme nadovezalo to što je mnogo igrača Mančester sitija bilo povređeno duži vremenski period. Već na polusezoni je krenula Gvardiolina "čistka" pa je tako u Milan na pozajmicu otišao Kajl Voker, a najavljen je odlazak De Brujnea.

Šta je De Brujne uradio u Mančester sitiju?

Izvor: EPA-EFE/YOAN VALAT

Ukratko - sve. Nakon početaka u Genku on je prešao u Čelsi, ali je od 2012. do 2014. odigrao tek tri meča u Premijer lig. Proslijeđen je na pozajmicu Verderu, a onda je proveo godinu dana u Volfsburgu. Od 2015. godine je u Mančester sitiju i za to vrijeme je odigrao 415 mečeva i dao 107 golova. Osvojio je šest Premijer liga,. dva FA kupa, pet titula u Liga kupu, Komjuniti šild i Ligu šampiona. Sada je spreman da ode u Čikago, grad u kome prema nekim procjenama ima najviše Srba u inostranstvu.