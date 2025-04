Niko Herison vikao na novinare: "Ne žalim zbog Dončićevog trejda"!

Pojavio se transkript konferencije Nika Herisona, bila je žestoka svađa zbog Luke Dončića. Pozvano samo nekoliko novinara, haos nastao zbog pitanja o trejdu...

Niko Herison oterao je Luku Dončića iz Dalasa, poslao je jednog od najboljih igrača na planeti u Lejkerse. Rezultat svega toga je da su Mavsi u plej-inu i na korak su od toga da završe sezonu, dok se tim iz Los Anđelesa nalazi na trećem mjestu i boriće se za titulu u tekućoj sezoni.

Generalni menadžer Dalasa održao je konferenciju za medije i to potpuno skrivenu od svih. Pozvao je samo nekoliko novinara i bilo im je zabranjeno da ponesu kamere i da snimaju razgovor. Dan kasnije pojavio se cjelokupan transkript konferencije i bila je žustra rasprava između njega i nekoliko novinara, prava bura je nastala zbog pitanja o Dončiću.

"Imamo Irvinga, Tompsona, Vašingtona, Dejvisa, Lajvlija, tim šampionskog kalibra. Imali smo mnogo problema sa povredama u završnici sezone i to je razlog što nisu više vremena proveli na terenu, ali sam uvjeren da imamo nacrt za narednu sezonu i imamo jednu od najboljih centarskih linija u NBA", rekao je Herison na početku obraćanja.

Onda su uslijedila pitanja i već na prvom mu je bilo neprijatno kada ga je Tim Mekmahon sa ESPN-a pitao za to što mu cijela dvorana skandira da treba da dobije otkaz.

"Ljepota Dalasa je što ima strastvenu navijačku bazu, da bismo dostigli ciljeve to nam je potrebno. Kada sam napravio trejd za Kajrija, svi su bili skeptični, isto je bilo kada sam napravio trejd za Gaforda, tako da vidjećete dokaze za sve to, samo je potrebno vrijeme. Odbrana osvaja titule, napravili smo tim na odbrani i ovaj trejd to potvrđuje", počeo je Herison.

"Lukin trejd? Ne žalim"

"Lukin trejd? Ne žalim"

Uslijedilo je direktno pitanje - da li poslije svega žali što je trejdovao Luku Dončića? "Ne, ne postoji žal uopšte. Dio mog posla je da uradim najbolju stvar za Dalas i ne samo danas, nego i za budućnost. Neke odluke koje donesem neće biti popularne, ali takav je posao i moram da stanem iza toga. Ponoviću, pravimo tim sa Kajrijem, Dejvisom, Pi Džejem, Lajvlijem, to je šampionski tim. Razumijem da su navijači uznemireni zbog toga što smo trejdovali Luku, ali ne bi bili uznemireni da postoje rezultati."

Uslijedilo je novo pitanje Mekmahona koji je konstatovao da Denver nema pikove prve runde od 2027. do 2030. godine i da djeluje da je budućnost kluba dovedena u pitanje. "Ponavljam jedno te isto, odbrana osvaja titule. Vjerujem da imamo šampionski tim i za sada i za budućnost. Budućnost će da pokaže da li sam bio u pravu ili ne. Standardi su pobjede i porazi i svi su pod istim standardima."

Tada se Mekmahon opet ubacio sa novim pitanjem i tražio da mu Herison "objasni gdje je logika u tome da tim ostane bez pikova u budućnosti, poslije 2027. godine". Dobio je žustriji odgovor. "Vjerujem u poteze koje smo napravili, vi ne vjerujete i to je u redu, imate pravo na svoje mišljenje. Ponoviću, budućnost je naša, kada pobijedimo, onda će vaše mišljenje da bude drugačije. Luka? Ponoviću, odbrana osvaja titule. Moja odgovornost prema navijačima je da napravim tim koji može da osvoji titulu i mi to jesmo, sudiće nam po pobjedama i porazima."

"Zašto niste zvali druge timove?"

Luka Dončić pred utakmicu sa Dalasom

Jedno od pitanja bilo je i dosta logično - zašto druge timove nije zvao za Lukin trejd, nego samo Lejkerse? Jasno je da bi drugi ponudili mnogo više igrača i bolje uslove za Dalas. "To je sjajno pitanje, ali mi smo sve vrijeme tražili igrača koji je odličan na obje strane terena. Naša filozofija je odbrana i Dejvis je na vrhu te liste, kada smo dobili šansu, iskoristili smo je. NBA ligu vode igrači i oni diktiraju gdje će da odu i šta žele, imali smo šansu da ovo uradimo tiho, bez miješanja drugih i to smo i uradili. Sada imamo sastav koji je mješavina mladosti i iskustva i to je savršen balans za uspeh."

Čim su trejdovali Luku iz Dalasa su počeli da puštaju informacije da su to uradili jer je predebeo, jer ne vodi računa o sebi i slično...

"Luka je veoma talentovan igrač, vidjeli smo i da ima sposobnost da ubacuje veliki broj poena i kada fizički nije najspremniji, to umije da radi i nije sporno. Kada napravite ovakav trejd, morate da gledate širu sliku. Mi smo gledali sve to, gledali smo da interes tima bude na prvom mjestu. Ponavljam, odbrana osvaja titule i to nam daje najbolju šansu ne samo da pobijedimo, nego da budemo najraznovrsniji tim i sada i u budućnosti. Da li sam pričao sa njim od trejda? Nisam", poručio je Herison i dodao da uopšte nije zabrinut za budućnost i to da bi drugi veliki igrači mogli da odbiju Dalas zbog njega i trejdovanja Dončića.

Uvjeren je da će da bude na mjestu generalnog menadžera do kraja svog trogodišnjeg ugovora, a jedno od pitanja je bilo zašto Dalas, ako je već tražio igrača koji je sjajan na obje strane terena, nije doveo nekog mlađeg?

"Ako pogledate NBA ligu, vidjećete da smo mi targetirali Dejvisa, to je važno. Mnogi trejdovi koje mislite da mogu da se dese se ne dese, ne možete da stavite u izlog svog najboljeg igrača, to nije pokazatelj odgovornosti, jer onda trejd može da ne uspije i onda možete da se nađete u velikom problemu. Uz to imate igrača koji ima još samo godinu dana ugovora i ne možete da dobijete mnogo za nekoga kome uskoro ističe ugovor."

"Niko, da se ne lažemo"

Jedini koji je postavljao direktna pitanja Herisonu, ona "u metu" bio je Mekmahon koji je ušao u žustru raspravu sa njim zbog novog ugovora za Dončića. I on je, kao i Luka i svi svjestan da bi Dončić potpisao novi supermaks ugovor od 350 miliona dolara. Herison smatra drugačije i tu je došlo do velike svađe.

Mekmahon: Luka je definitivno bio za to da potpiše supermaks, kupio je kuću u Dalasu, zašto ne bi potpisao? Znam da ne bi mogli da ga trejdujete na ljeto, već da čekate, ali zašto niste iskoristili Lukinu maksimalnu vrijednost i taj supermaks u vašu korist?

Herison: Nije bilo nikakvih garancija da će potpisati supermaks ugovor.

Mekmahon: Garantovao je, čovjek je plakao na klupi sad kad je došao sa Lejkersima, hajde, da se ne lažemo...

Herison: Kao što sam rekao, možemo da se složimo da se ne slažemo i to je u redu. Mi smo htjeli Dejvisa i vraćamo se na istu priču. Kao pokvarena sam ploča, ali odbrana osvaja titule. Možda se tebi ne sviđa to, ali to je činjenica i realnost je da smo trenutno na tome."

Mekmahon: Zašto ste onda otpustili Kejsija Smita i Džeremija Holsopla, ljude koji su bili zaduženi za prevenciju povreda i doveli ste druge ljude i sada imate potpuni haos i ogroman broj povrijeđenih igrača u ovom rosteru?

Herison: To što spominješ Kejsija je neka vrsta šale. On nije bio tu ni priošle godine, pa smo igrali u finalu. Imamo 90 odsto povreda koje su nastale kao posljedica kontakta, znači da ih je nemoguće izbjeći. Imamo elitno medicinsko osoblje i imali smo dosta povreda koje je nemoguće izbjeći."

"Zašto Novickog, legendu kluba, ništa niste pitali?"

Izvor: Sam Hodde / Getty images / Profimedia

Poslije tih pitanja su i neki drugi novinari počeli sa oštrijim pitanjima za Herisona, spomenuli su Dirka Novickog koji ima statuu ispred dvorane i koji je javno rekao da je na Dončićevoj strani i da ne podržava trejd. "Hajde da budemo jasni, Novicki je najvažnija osoba u istoriji ove franšize i zato je besmrtan ispred dvorane. To kako se osjeća, to je pitanje za njega, ali kakvu god ulogu želi da ima, dočekaćemo ga raširenih ruku. On je najveći u istoriji Mavsa."

Onda je opet Tim došao na red sa pitanjem i direktno ga pitao zašto nisu pitali Dirka Novickog za savjet prije trejdovanja Dončića. "Prvo i glavno, niko nije znao za trejd, držali smo to u tišini. Ne možete da tražite savjet od nekih ljudi koji nisu stalno u dvorani, jer oni ne mogu da shvate šta se događa u timu iz dana u dan. Mark Kjuban? Isti odgovor važi kao za Novickog, ista logika."

Na to je Mekmahon postavio još jedno pitanje, zašto Novicki ne želi da bude unutar franšize uopšte? "Ne znam, od kada sam ja došao na mjesto generalnog menadžera on nije bio ovdje. Tako da je to bolje pitanje za njega."

Zatim je novinar Tim Kato uporedio Dončića i Novickog i spomenuo da je i Luka mogao da igra cijelu karijeru u timu i da se nada statui ispred dvorane.

"Ne znam kakva je kultura tima bila prije nego što sam ja došao. Dirk je najvažniji igrač u našoj istoriji, Luka je još jedan sjajan igrač koji je imao dobar niz kod nas. Gledali smo u budućnost i vjerujemo da je odbrana naš zaštitni znak i da odbrana osvaja titule. Imali smo priliku da dovedemo Dejvisa, uradili smo to, kada budete gledali sve te igrače na parketu, shvatićete kakvu kulturu imamo u našoj svlačionici i u našoj dvorani. Ne možete o tome samo da pričate, morate to da doživite, da vidite iznutra sve, ja imam tu priliku da vidim šta se dešava iz dana u dan i da razumijem kulturu Dalasa."