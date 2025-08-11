Klubovi iz ABA lige u VTB ligi? Mega i Igokea paralelno igraju u Srbiji i Rusiji

Igokea i Mega igraće VTB ligu u sezoni pred nama

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

VRT liga ne prestaje da uvodi novine. Superkup će se igrati u Beogradu - učestvovaće Crvena zvezda i Dubai, a sada stižu i nove vijesti. Igokea i Mega u sezoni pred nama paralelno će igrati u VTB ligi, odnosno posebnom turniru koji će biti organizovan i u regionalnom takmičenju.

Klubovima koji su puni talentovanih i mladih igrača potreban je aktivniji sistem takmičenja. Dosad je Mega imala priliku da se takmiči isključivo u ABA ligi, a sada bi mogla da bude i dio posebnog turnira koji će tokom sezone organizovati VTB liga. Plan je da to bude nešto slično onim mečevima koje NBA ima tokom sezone, samo što će ovo takmičenje obuhvatati šest ruskih klubova i dva van tamošnjih prostora, a to su Mega i Igokea, kako saznaje Meridijan.

Ideja je da osam klubova budu raspoređeni u dvije grupe i svaki tim će igrati sa svakim - kod kuće i na strani. Timovi koji budu najbolji su svojim grupama, odnosno prva dva plasiraće se u dalju fazu gdje će se na Fajnal-foru boriti za finalni meč.

Mega je pripreme za novu sezonu već započela. Ovaj tim bori se u Portoriku, već su imali dva meča i oba su izgubili do ekipe Indijane. Prvi susret bio je praćen nestvarnim preokretom nad beogradskom ekipom, ali dugi meč već je pokazao kvalitet Mege i završen je 81:80 u korist Indijane.

Na drugoj strani imamo Igokeu koja je već najavila da će imati dva tima ove godine. Ekipu koja će se boriti u ABA 2 ligi i tim koji će biti u višem rangu. "Radio sam puno sa mlađima, prošao sam kroz dosta sistema, ovo što mi nudimo, ne mogu da kažem da nema niko, nego da rijetko ko ima. Imaćemo razvojni tim koji igra ABA 2 i bh. ligu, to je fantastična stvar. Taj paket koji nudimo, mislim da je svim mladim igračima to privlačno. Protiv ovih nekih stvari ne možemo da se borimo, ali gradimo svoju priču. Želimo da svi mladi igrači budu ovdje i da prepoznaju da je ovo pravo mjesto za njih", rekao je trener Nenad Stefanović.