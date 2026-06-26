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Srpski biser pred transferom karijere: Iz SAD stigla milionska ponuda za Nikolu Kusturicu

Srpski biser pred transferom karijere: Iz SAD stigla milionska ponuda za Nikolu Kusturicu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica imaće priliku da karijeru nastavi na koledžu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kentaki želi Nikolu Kusturicu nudi 14 miliona dolara Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mladi reprezentativac Srbije Nikola Kusturica važi za jednog od najtalentovanijih igrača Evrope. Zbog toga nije slučajnost da je baš ovaj momak dobio ponudu Kentakija i karijeru bi mogao da nastavi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Mladi Kusturica već je projektovan među "top 5" pikova na NBA draftu 2028. Prošlogodišnje izdanje na Evropskom prvenstvu do 16 godina probilo ga je na svjetsku scenu, a sada su i NCAA i NBA skauti u pripravnosti zbog talentovanog Srbina. Dok se čeka rasplet situacije i pravac u kojem će ići karijera mladog Kusturice, stigla je jasna poruka iz Kentakija.

Trener Mark Pop je izrazito zainteresovan da dovede srpski biser, a u igri je i navodno veliki "NIL" paket vrijedan 14 miliona dolara na dvije godine. Da li će Kentaki biti sljedeća stanica na Kusturičinom putu ka NBA ligi? Ostaje da se vidi, ali jasno je da će još jedno dobro izdanje košarkaša dodatno podstaći i ostale klubove da pariraju ovoj ponudi.

Mladi Kusturica vodiće reprezentaciju Srbije na Svjetskom prvenstvu do 17 godina. Biće to isti tim koji je minulog ljeta dominirao na Evropskom prvenstvu i stigao do titule.

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Tagovi

Nikola Kusturica košarka

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