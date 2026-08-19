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Nije ni počela nova sezona Prve lige Republike Srpske a već odgođene dvije utakmice

Nije ni počela nova sezona Prve lige Republike Srpske a već odgođene dvije utakmice

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Početak novog, 32. šampionata Prve lige Republike Srpske neće proći u punom sastavu kako je prvobitno planirano.

FK Rudar Prijedor Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Fudbalski savez Republike Srpske (FSRS) donio je odluku o odgađanju dva meča prvog kola, koja su se trebala odigrati predstojećeg vikenda, prenio je portal "Sport DC".

Prvi odgođeni susret je okršaj između trebinjskog Leotara i fočanske Sutjeske. Trebinjci su u ovom meču trebali biti domaćini na Gradskom stadionu u Bileći, gdje će nastupati do daljnjeg zbog rekonstrukcije trebinjskih "Polica". Do odgađanja je došlo na molbu Sutjeske zbog unutrašnje klupske problematike. Uprava Leotara izašla je u susret rivalu i prihvatila zahtjev, nakon čega je FSRS zvanično odobrio pomjeranje utakmice.

Na teren u planiranom terminu neće istrčati ni fudbaleri debitanta u ligi, ekipe Majevice, koji su trebali dočekati Rudar iz Prijedora. Razlog za odlaganje ovog meča leži u teškom tranzicionom periodu Prijedorčana nakon ispadanja iz Premijer lige Bosne i Hercegovine.

"Rudari" se trenutno nalaze u procesu izbora novog rukovodstva i reorganizacije kluba, zbog čega u ovom trenutku ne može ispuniti sve propisane uslove za odigravanje meča.

Novi termini odigravanja obje utakmice biće naknadno određeni.

Kako bi održali takmičarsku formu, fudbaleri Majevice će umjesto prvenstvenog duela odigrati prijateljsku utakmicu protiv Jedinstva u Brodcu, koja je zakazana za petak u 19 časova.

U ostalim susretima prvog kola, koji će se igrati u subotu, 22. avgusta sastaju se:

Zvijezda 09 - Laktaši

Famos - Kozara

Potkozarje - Omarska

Romanija - Drina (Z)

Velež (N) - Slavija.

(MONDO)

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Tagovi

Prva liga RS FK Leotar Trebinje FK Rudar Prijedor

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