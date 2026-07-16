Poznat raspored Prve lige RS: Rudar Prijedor ide u Lopare, Laktaši gostuju Zvijezdi 09

Obavljen je žrijeb takmičarskih brojeva za Prvu ligu RS, koja počinje 22. avgusta.

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

U prostorijama Fudbalskog saveza Republike Srpske u Banjaluci danas je održan sastanak sa predstavnicima klubova Prve lige Republike Srpske za sezonu 2026/27. kojim je predsjedavao Vladan Simeunović, predsjednik Takmičarske komisije i komesar za takmičenje.

Simeunović je predstavnike prvoligaša upoznao sa izmjenama i dopunama Propozicija takmičenja, kao i određenim novitetima, a nakon razgovora sa klubovima pristupilo se i izvlačenju takmičarskih brojeva za sezonu 2026/27.

Žrijebom je odlučeno da prvoligaši dobiju sljedeće brojeve: 1. Zvijezda 09 (Etno selo Stanišići), 2. Famos (Istočna Ilidža), 3. Potkozarje (Aleksandrovac), 4. Majevica (Lopare), 5. Romanija (Pale), 6. Leotar (Trebinje), 7. Velež (Nevesinje), 8. Slavija (Istočno Sarajevo), 9. Sutjeska (Foča), 10. Drina (Zvornik), 11. Rudar Prijedor, 12. Omarska, 13. Kozara (Gradiška) i 14. Laktaši.

Prvenstvo će početi 22. avgusta utakmicama prvog kola, a parovi su: Zvijezda 09 – Laktaši, Famos – Kozara, Potkozarje – Omarska, Majevica – Rudar Prijedor, Romanija – Drina (Z), Leotar – Sutjeska i Velež – Slavija.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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