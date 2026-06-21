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Vlado Jagodić preuzeo Potkozarje!

Vlado Jagodić preuzeo Potkozarje!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Jagodić će voditi ekipu u istorijskoj sezoni u Prvoj ligi Republike Srpske.

Vlado Jagodić Izvor: Promo/FK Kozara Gradiška

Vlado Jagodić, koji je nedavno okončao saradnju sa Kozarom, novi je trener Potkozarja!

Klub iz Aleksandrovca je u tek završenoj sezoni osvojio titulu u Drugoj ligi RS Zapad, osvojivši 51 bod, četiri više od drugoplasiranog Ljubića. Izborio je na taj način istorijski nastup u prvoligaškom društvu u kojem će kao strateg povesti jedan od najiskusnijih trenera u RS i BiH.

"Nakon istorijskog plasmana našeg kluba u Prvu ligu Republike Srpske, pred nama su novi izazovi i visoki ciljevi. Uvjereni smo da će iskustvo, znanje i autoritet novog šefa struke biti veliki podstrek za dalji razvoj kluba i ostvarivanje ambicioznih planova", navedeno je iz kluba.

Jagodić je najveći uspjeh u trenerskoj karijeri ostvario 2011. godine, osvojivši titulu u Premijer ligi BiH sa Borcem. Na kormilu Banjalučana bio je pet puta, a na listi bh. klubova u kojima je radio nalaze se i Laktaši, Ljubić, Čelik, Sloboda, Jedinstvo (Bihać), Zvijezda (Gradačac), Radnik, Sloga Meridian i Leotar. Van državnih granica komandovao je igračima Javora i Titograda.

Takođe, od 2011. do 2014. godine bio je selektor reprezentacije BiH do 21 godine.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Vlado Jagodić fudbal Prva liga RS treneri FK Potkozarje

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