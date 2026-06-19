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Iz Borca u Kozaru: Junior crveno-plavih stigao u Gradišku

Iz Borca u Kozaru: Junior crveno-plavih stigao u Gradišku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Srđan Mišić (2007.) novi je igrač Kozare.

Srđan Mišić novi igrač Kozare Izvor: FK Kozara

FK Kozara će pod vođstvom Igora Jankovića početi novu sezonu u Prvoj ligi Republike Srpske.

Klub iz Gradiške već je predstavio nekolicinu pojačanja, u liku povratnika u klub Ognjena Škorića i Pavla Glišića, dok su prvom timu priključena i četvorica talentovanih juniora (David Radivojac, Marko Đurić, Nikola Varda i Kenan Gerzić).

Ovog petka crveno-bijeli sa stadiona "Velimir Sombolac" pohvalili su se dovođenjem štopera Srđana Mišića (2007.), koji je posljednje dvije godine nastupao za juniorsku selekciju banjalučkog Borca. Ukupno je za ovu ekipu crveno-plavih nastupao 39 puta. U prošloj takmičarskoj godini uknjižio je devet nastupa, od čega osam za vrijeme jesenjeg trenerskog mandata Igora Mirkovića.

Međutim, po odlasku ovog stratega u BSK pao je u drugi plan, pa je tako u 2026. godini uknjižio samo jedan nastup u omladinskoj Premijer ligi BiH.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Srđan Mišić fudbal FK Kozara Gradiška Prva liga RS transferi

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