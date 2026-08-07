Dinamo plaća 15.000.000 za zaboravljenog Srbina: Petar sa 22 godine bježi iz Italije da spasi karijeru

Petar Ratkov je na korak od prelaska u DInamo iz Moskve nakon što se nije izborio za šansu u Laciju.

Izvor: MN PRESS

Petar Ratkov je na cijeni! Srpski napadač, koji je na marginama tima u Laciju, sada je na korak od odlaska u Rusiju. Italijanski "Skaj sport" je javio da je Dinamo spreman da plati 15.000.000 evra za usluge napadača koga je "nebeskoplavi" tim doveo u januaru za 13.000.000 evra.

Od tada je korpulentni Ratkov odigrao samo osam utakmica i dao jedan gol za ekipu iz Rima, a sada bi Lacio još mogao i da zaradi na njemu. Lacio želi da ga proda, a da umjesto njega dovede ili špica Sasuola Andreu Pinamontija ili napadača Benfike i reprezentativca Hrvatske Franju Ivanovića.

Doveli ga, a trener ga nije znao

Petar Ratkov je nakon početaka u TSC-u odlično igrao u Salcburgu i tu je postao reprezentativac Srbije. Poslije dvije i po sezone u Austriji prešao je u Italiju i odmah se vidjelo da to neće izaći na dobro. Prvo što je Mauricio Sari rekao o njemu je da - nema pojma ko je Petar Ratkov.

"Ne poznajem tog igrača. Ljudi koji rade u ovom klubu vjerovatno ga poznaju bolje nego ja. Ali, iskreno, ne znam šta bih rekao o njemu... Ne poznajem ga i to je normalno, jer nemam vremena da pratim austrijsku ligu. Nije slučajno što klubovi imaju sedam ili osam skauta koji prate lige, u Čelsiju gdje sam takođe radio ih je bilo trideset", rekao je tada Maricio Sari.

Sada sa 22 godine Petar Ratkov traži minute, a ako bi prešao u Moskvu tu bi ga dočekao nekadašnji štoper Vovodine Milan Majstorović.