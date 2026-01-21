Ratkov u centru haosa u Laciju: Doveli ga za ogromne pare, sad ga koriste da se obračunaju

Srpski fudbaler Petar Ratkov dobio je šansu od prvog minuta na utamicu protiv Koma, ali italijanski mediji tvrde da je pozadina drugačija.

Izvor: MN PRESS

Petar Ratkov nedavno je ostvario transfer karijere i prešao iz Salcburga u Lacio za 13 miliona evra, ali ga u klubu nije sačekala dobra situacija. "Nebesko-plavi" su u rezultatskoj krizi, uprava je u "otvorenom ratu", a sada je trener Mauricio Sari praktično iskoristio srpskog fudbalera kako bi se obračunao sa čelnicima.

Lacio je doživio debakl protiv Koma na domaćem terenu, pošto su poraženi sa 3:0, a Ratkov se neočekivano našao u startnoj postavi, iako je tek nedavno zadužio opremu rimskog kluba. Italijanski mediji kažu da je ovo bila provokacija upućena zbog loše odrađenog prelaznog roka.

"Važno je da me ne miješaju u odluke, da se ne kaže da sam ja htio određenog igrača", rekao je Sari.

Trener ga već ponizio

Mauricio Sari je već po njegovom dolasku dao spornu izjavu kada je rekao da ne prati prvenstvo Austrije, pa će tek na treninzima vidjeti mane i vrline srpskog reprezentativca.

"Što se tiče Ratkova, još ga ne poznajem: ne znam šta da kažem, moraću da naučim da ga posmatram, da shvatim njegove prednosti i mane i kako da ga uklopim. Vjerovatno ga je klub pratio više nego ja. Ne bavim se skautingom, ne poznajem Ratkova i ne pratim austrijsko prvenstvo. Vidjećemo zatim prednosti i mane, sigurno će biti dobar jer ga je klub doveo", rekao je iskusni trener.

Šta je rekao Klaudio Lotito?

Uslijedila je reakcija prvog čovjeka Lacija. Kontroverzni predsjednik Lacija Klaudio Lotito u svom stilu je prokomentarisao dešavanja u klubu.

Po njegovim riječima, trener ekipe ne mora ni da poznaje fudbalere koje klub dovodi, jer je posao skauting službe da zna sve o njima. Zanimljivo gledište na situaciju, a vidjećemo da li će biti uspješan ovaj projekat.

"Ako Sari kaže da ne poznaje Ratkova, to je normalno, on je trener, ni ne mora da ga zna. Ja sam formirao skautsku službu sa osam ljudi koji 24 sata dnevno prate igrače širom svijeta i bitno je da ga oni znaju“, poručio je Lotito i dodao: "Dovodimo igrače koji su izabrali Lacio kao krajnju destinaciju, a ne kao usputnu stanicu".