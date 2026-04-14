Šta se desilo Petru Ratkovu? Trener rekao za njega "nikad čuo" i od tada sve ide nizbrdo

Petar Ratkov nije se snašao u Laciju gdje gotovo da ne dobija šansu kod Mauricija Sarija.

Povremeni srpski reprezentativac Petar Ratkov stigao je zimus u Lacio i čini se da je pogriješio sa izborom kluba. Već na početku njegove karijere u Laciju nije mu bilo svejedno jer je trener Mauricio Sari rekao da "ne poznaje Ratkova", dok je utisak da se u međuvremenu nije previše potrudio ni da ga upozna.

Prethodne večeri Ratkov je igrao samo 11 minuta u porazu Lacija od Fiorentine (1:0), dok četiri utakmice prije te - nije ulazio ni sa klupe. Zbog toga nije baš bilo očekivano ni da promijeni situaciju u završnici meča na "Artemio Frankiju".

Za sada, Ratkov ne može da se pohvali bilo kakvim učinkom u "nebesko-plavom dresu", ali nije baš ni da je dobijao šansu. Od osam utakmica, samo dvije je počeo - i tu je vrlo brzo zamijenjen. Na ostalima je igrao uglavnom u prosjeku dvadesetak minuta, što je bilo nedovoljno da postigne gol ili upiše asistenciju, pošto je Mauricio Sari imao druge planove za napad "orlova", iako je tokom zime takođe ostao bez napadača Tamija Kasteljanosa.

Očigledno je da, za sada, Ratkov nije po njegovom ukusu i da zbog toga mladi srpski napadač ne dobija priliku u Rimu, kao što je to bio slučaj u Red Bul Salcburgu.

S obzirom na to da je visoki napadač (193 centimetra) zimus plaćen visokih 13 miliona evra, uz garancije Ivice Ilieva, ne bi trebalo očekivati da ga se Lacio tek tako riješi. Dosta će zavisiti i od Sarijeve sudbine ovog ljeta, ali najizglednije rješenje je pozajmica u klub u kome će moći više da se razigra.

U dresu Salcburga imao je veću slobodu i tako je pred dolazak u Lacio imao učinak ove sezone od 12 golova i tri asistencije, najavivši velike stvari.

