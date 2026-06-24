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Strijelac 80 golova u Prvoj ligi RS se vratio u Kozaru!

Strijelac 80 golova u Prvoj ligi RS se vratio u Kozaru!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Bivši napadač Željezničara Sport tim, Borca, Radnika, Laktaša i Sloge Meridian drugi put u karijeri oblači dres tima iz Gradiške.

Bojan Marković se vratio u Kozaru Izvor: FK Kozara

FK Kozara angažovala je, uz povratak Ognjena Škorića, još jedno značajno pojačanje za predstojeće nastupe u Prvoj ligi Republike Srpske. Na stadion "Velimir Sombolac" stigao je napadač Bojan Marković (1999.), koji će tako početi svoj drugi mandat u klubu iz Gradiške. U klubu je prethodno bio u jesenjem dijelu sezone 2024-2025, nastupivši na 15 utakmica.

Marković je u Premijer ligi BiH odigrao 27 utakmica – 10 za Borac i 17 za Radnik, u čijem dresu je postigao dva pogotka u elitnom bh. rangu. Mnogo više nastupa, 151, ima u Prvoj ligi Republike Srpske. Postigao je pritom 80 golova, nastupajući osim Kozare za Željezničar Sport tim, Slogu Meridian i Laktaše.

Upravo je u dresu Laktaša odigrao najbolju sezonu u karijeri. Radi se o takmičarskoj godini 2022-2023, u kojoj je na 32 meča postigao čak 26 golova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Bojan Marković FK Kozara Gradiška fudbal transferi Prva liga RS

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