Zasjedao Izvršni odbor FS RS: U Prvoj ligi ostaje 14 klubova

Usvojena je, između ostalog, odluka o sastavu Prve lige Republike Srpske

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Pod predsjedavanjem Vice Zeljkovića, održana je 14. redovna sjednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Republike Srpske.

Usvojena je, između ostalog, odluka o sastavu Prve lige Republike Srpske. Definitivno je potvrđeno da će nastupiti 14 timova. To su: Drina (Zvornik), Zvijezda 09 (Etno selo Stanišići), Kozara (Gradiška), Slavija (Istočno Sarajevo), Sutjeska (Foča), Laktaši, Famos (Istočna Ilidža), Leotar (Trebinje), Velež (Nevesinje), Rudar Prijedor, Romanija (Pale), Omarska, Majevica (Lopare) i Potkozarje (Aleksandrovac).

Druga liga grupa zapad će takođe da broji 14 klubova, a u njoj je ostao Polet 1926 (Brod) koji je bio posljednjeplasirani u prošloj sezoni jer je Rudanka odustala od prelaska u viši rang.

Druga liga grupa istok je proširena sa 14 na 16 učesnika jer je oživljen Glasinac iz Sokoca, a obzirom da nema gdje da se takmičiti u trećem rangu uključen je u drugoligašku konkurenciju. Zbog toga da ne bude neparan broj klubova status drugoligaša sačuvao je i Guber iz Srebrenice kao posljednjeplasirani klub iz prošle sezone, jer je dao garancije Područnom fudbalskom savezu Bijeljina.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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