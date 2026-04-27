FS RS nagradio legendu Singapura: Zlatna povelja "Miljan Miljanić" u rukama Aleksandra Đurića!

Aleksandar Đurić, koji je već četvrt vijeka vezan za fudbal u Aziji, dobio je jedno od najvećih priznanja Fudbalskog saveza Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na 15. Danu fudbala RS, tradicionalnoj manifestaciji u organizaciji FS RS i lista Sportski žurnal, jedna od najvažnijih nagrada završila je u rukama Aleksandra Đurića.

Rođeni Dobojlija, koji je skoro četvrt vijeka dao fudbalu Singapura, nagrađen je Zlatnom poveljom "Dr Miljan Miljanić". Rođen 1970. godine, prvo je trenirao fudbal na poziciji golmana, potom karate, da bi zatim prešao na veslanje.

Prije tačno 40 godina, 1986. godine, bio je prvak Jugoslavije u kanuu dvosjedu, dok je pet godina kasnije ponovo pokorio bivšu državu, u kanuu jednosjedu na 10.000 metara. Dobio je poziv da nastupi za BiH na Olimpijskim igrama u Barseloni 1992. godine, ali se istovremeno vratio fudbalu, napustivši rodni grad.

Karijera ga je, sada na poziciji napadača, odvela u Slogu iz Požege, nakon čega ga je internacionalna karijera odvela prvo u Mađarsku, zatim u Australiju, dok je od početka vijeka u Singapuru, osvojivši pet titula i tri kupa. Zaigrao je, u 37. godini, i za reprezentaciju Singapura, braneći boje ove države pet godina. Bio je jednom i najbolji igrač lige, dok je titulu najboljeg strijelca prvenstva osvajao tri puta zaredom – 2007, 2008. i 2009. godine.

"Drago mi je da sam došao i dobio ovu nagradu. Samo ime nagrade govori o velikanu fudbala u cijeloj našoj fudbalskoj istoriji. Ja sam odrastao u eri Miljana Miljanića i zaista je nevjerovatno dobiti ovako priznanje. Životni put me iz ovih krajeva odveo do Azije. I dan-danas radim, volim, živim za fudbal i pokušavam da promovišem naš fudbal u Aziji, ali i da mlađim fudbalerima pokazujem životne puteve", rekao je Đurić nakon dodjele priznanja u Banskom dvoru.

Kako i sam podsjeća, naše krajeve je napustio davno. Međutim, i te kako prati naš fudbal i rezultate klubova.

"Mogu da kažem da je fudbal mnogo napredovao. Fudbal više nije samo sport, više je biznis. Volio bih da bude više ulaganja u fudbalske klubove, infrastrukturu koja je potrebna za stadione. Normalno, to je veliki posao koji mora da se uradi, ali za sada je ogroman dio urađen. Vidim da je Borac bio dobar, igrao u Evropi i to je dobro da smo na internacionalnom nivou. Kao čovjek odavde, nastojim da dovedem investitore iz Azije u naše krajeve, u naše klubove. To mi je isto želja. Razgovaram sa nekim ljudima koji ulažu u fudbal i klubove, da vidim da li to može da se uradi ovdje kod nas."

(mondo.ba)