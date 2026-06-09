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Zasjedao Izvršni odbor FS RS: Nema registracije novih igrača bez izmirenja duga prema službenim licima!

Zasjedao Izvršni odbor FS RS: Nema registracije novih igrača bez izmirenja duga prema službenim licima!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Na sjednici je doneseno nekoliko važnih odluka za fudbal u Republici Srpskoj.

Odluke Fudbalskog saveza RS liga prelazni rok registracija igrača Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Trinaesta sjednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Republike Srpske održana je u ponedjeljak u prostorijama FS RS.

Usvojen je, između ostalog, kalendar takmičenja u Prvoj ligi RS za sezonu 2026-2027, kojem će jesenji dio prvenstva početi 22. avgusta, a završiti 22. novembra. Start drugog dijela sezone planiran je za 27. mart, a završiće 2. juna. Finale Kupa Republike Srpske "dr Milan Jelić“ predviđeno je za 26. maj 2027. godine, a mjesto odigravanja biće naknadno određeno.

Usvojen je i izvještaj u procesu licenciranja i odluke Prvostepene komisije koja je dodijelila licence svim ovosezonskim prvoligašima osim Fudbalskom klubu Vlasenica koji nije uputio žalbu Drugostepenoj komisiji za licenciranje Fudbalskog saveza Republike Srpske.

Pod tačkom raznom Dejan Lukendić, generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske obavijestio je članove Izvršnog odbora o ljetnom prelaznom roku. Tako će prelazni rok za igrače profesionalce trajati od 13. juna do 4. septembra, a fudbalere amatere od 22. juna do 18. septembra 2026. godine.

Na prijedlog Dragana Banjca, potpredsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske, donesena je odluka da nijedan klub koji ne izmiri dugovanja prema službenim licima neće moći da registruje nove igrače.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

fudbal Fudbalski savez RS

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