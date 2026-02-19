Preminuo Grujo Bjeković, jedan od osnivača Fudbalskog saveza Republike Srpske

U srijedu 18. februara na Sokocu, u 83. godini preminuo je Grujo Bjeković, jedan od osnivača Fudbalskog saveza Republike Srpske, nekadašnji direktor u Gimnaziji i penzionisani univerzitetski profesor, istaknuti društveno sportski radnik.

Izvor: MONDO/Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Rođen je 17. jula 1943. godine u Ozerkovićima, opština Sokolac. Doktorsku disertaciju "Socijalno-statusna obilježja radnika Republike Srpske kao odrednice njihovih interesovanja i stavova o sportsko rekreativnim aktivnostima" odbranio je 2001. na Fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta u Srpskom Sarajevu.

Radio je kao profesor fizičkog vaspitanja na Sokocu, u Izvršnom vijeću BiH u Komitetu obrazovanja, nauke, kulture i fizičke kulture, u Ministarstvu obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske i bio je pomoćnik ministra za sport i omladinu Republike Srpske (1997-2001).

Učestvovao je u formiranju strukovnih sportskih saveza i uspostavi sistema takmičenja u Republike Srpske. Bio je predsjednik nekoliko sportskih klubova. Dobitnik je Ordena rada sa srebrnim vijencem Predsjedništva SFRJ, Zlatne značke MOI BiH, Plakete Opštine Sokolac, Plakete XIV ZOI, Povelje sa zlatnom značkom i Zlatne plakete Fudbalskog i Košarkaškog saveza Republike Srpske.

U sokolačkoj Gimnaziji radio je od 1980. do 1988. godine, a od 2001. godine bio je u stalnom radnom odnosu na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta Istočno Sarajevo, sve do penzionisanja u septembru 2012. godine, prenio je sajt FS RS.

Sahranjen je danas na gradskom groblјu Gradac na Sokocu..

(MONDO)