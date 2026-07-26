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Od PSŽ-a i Mančester junajteda do treće lige: Vratio se u matični klub da igra za džabe

Od PSŽ-a i Mančester junajteda do treće lige: Vratio se u matični klub da igra za džabe

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Ander Erera ne želi novac, želi samo da igra fudbal tamo gdje je sve počelo.

Ander erera u saragosi za dzabe Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Kakva je faca Ander Erera! Nekadašnji fudbaler Mančester junajted i Pari Sen Žermena riješio je da dođe i da sa 36 godina igra besplatno za svoj matični klub Saragosu

Baskijac koji je nastupao za selekciju Španije rođen je u Bilbau, ali je ponikao u Saragosi i debitovao je za prvi tim 2009. godine kada je klub igra u Segundi. Zatim je prešao u Atletik Bilbao, pa je poslije toga igrao za Junajted i PSŽ. Vratio se u Atletik Bilbao 2022. godine, a nakon godine u Boki juniors u Argentini došao je u Saragosu da igra za džabe!

Nekada stabilan prvoligaš Saragosa je prošle sezone završila kao posljednja u Segundi i zaigraće u trećem rangu takmićenja. Tu će Ander Erera igrati i sa nekadašnjim fudbalerom Partizana Samedom Baždarom koji se sa Mundijala vratio u Saragosu. 

Dobiće platu jer mora

Ander Erera je u Saragosu došao sa 11 godina i sada se vratio da tamo završi karijeru. Pošto po zakonima u Španiji on zapravo ne može da igra bez plate dobijaće zvanično 25.000 evra bruto godišnje što je minimalac u trećoj ligi, ali će cijeli iznos prebacivati klupskoj fondaciji tako da praktično neće dobijati ni evro i igraće samo iz ljubavi.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

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02:30
Samed Baždar posle 172. večitog derbija
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

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Tagovi

Saragosa Mančester junajted Pari Sen Žermen

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