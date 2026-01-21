Šansa za izlazak iz krize: Samed Baždar ima novi klub

Samed Baždar odlazi u Poljsku da spasi karijeru.

Izvor: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Samed Baždar uspio je da "pobjegne" iz Saragose i izborio je odlazak na pozajmicu u Jageloniju Blajistok. Dugo je tražio da ode, nije bio zadovoljan u Španiji, međutim i dalje za njega ostaje san igranje u "ligama petice" i probaće da napravi korak unapred igrajući u Poljskoj.

Fudbaler iz Novog Pazara pozajmljen je Jagjelonji za 100 hiljada evra, dok će na kraju sezone Poljaci imati mogućnost da ga otkupe za dva miliona evra. Ako se odluče za to, ubuduće će Jagelonija imati 80 odsto prava na njega, odnosno 20 odsto od narednog transfera pripašće Saragosi koja se nada da će tako uspjeti da povrati uloženo, pošto ga je za 3 miliona evra kupila u Partizanu u ljeto 2024.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Iako je dobro počeo u Segundi, Baždar se ove sezone "izgubio" i jedva da je igrao za Saragosu. Nastupio je na samo devet utakmica u svim takmičenjima i sakupio jedva 267 minuta. Postigao je po gol u šampionatu i kupu.

Vidjećemo kako će se snaći u Poljskoj gdje će probati da se nametne kod kod trenera Adrijana Sijeminijeca. Trenutno je Jagelonja na trećem mjestu u šampionatu Poljske, sa samo jednim bodom manje od Visle iz Plocka. To znači da će biti u konkurenciji za titulu, kao i 2024.

Poljski tim prezimio je u Evropi te će u februraru igrati plej-of Konferencijske lige, a protivnik će biti Fiorentina.