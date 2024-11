Piksijev džentlmenski potez hvale u Sarajevu

Izjava selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija odjeknula u regionu.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi održao je u ponedjeljak opširnu konferenciju za medije povodom utakmica Lige nacija, a tom prilikom govorio je na brojne teme - o "privremenom penzionisanju" Sergeja Milinković-Savića, svim povredama koje su snašle srpske fudbalere, dok se dotakao i onih kojih nema na spisku.

Između ostalog, nema Sameda Baždara koji je izabrao da igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, iako je nosio dres Srbije tokom 2024. godine. Već se pojavio Baždar na okupljanju "zmajeva", a Piksijeva reakcija na to - iznenadila je medije u BiH.

Tako je sarajevski "Klix" izjavu Dragana Stojkovića o Baždaru okarakterisao kao "džentlmensku". Njihov naslov glasi: "Piksi džentlmenski prokomentarisao odluku Baždara da igra za BiH umjesto Srbije", dok se u tekstu konstatuje da "Piksi nije htio da previše polemiše oko toga, te je džentlmenski Baždaru poželio sreću", navodi se.

"Baždar je debitovao za Srbiju i dok nije bio standardan u Partizanu. Mislimo da posjeduje potencijal, ovo je njegova profesionalna odluka i ne bih da se miješam. Želim mu svaku sreću u tome", rekao je Piksi.

Podsjetimo, Baždar je jedini meč za Srbiju odigrao u martu, na Kipru, a kako je to bila prijateljska utakmica - mogao je da promijeni državljanstvo. Mjesecima se inače spekulisalo da će Baždar obući dres BiH, a iako je i sam fudbaler tvrdio da to nije istina, sve je zapravo bilo smišljeno i to je potvrdio direktor "zmajeva" Emir Spahić.

(MONDO)