Piksija pitali za igre Partizana i Crvene zvezde: Ovakvu izjavu još nismo čuli od njega!

Uvijek je Piksi bio izuzetno raspoložen da priča o igrama Crvene zvezde i Partizana, generalno i njihovim rezultatima i srpskom fudbalu, ali ovoga puta je bio mnogo rezervisaniji.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi održao je konferenciju za medije pred utakmice Lige nacija protiv Švajcarske (15. novembar) i Danske (18. novembar), a tom prilikom se dotakao i srpskog fudbala. Upitan da prokomentariše već najavljeno smanjenje lige na 12 klubova, istakao je da se "ne miješa u politiku FSS" i da svakako diže obe ruke za svaku odluku koja može da doprinese boljitku Superlige, a očigledno je da nije previše impresioniran onim što vidi.

Iako su na njegovom spisku četvorica igrača iz domaćeg prvenstva - dvojica iz Zvezde, a po jedan iz Partizana i Čukaričkog - nema mnogo pohvala za utakmice koje je gledao. Tako je upitan da prokomentariše susret Partizana i Čukaričkog koji je gledao uživo u Humskoj.

"Gledao sam Partizan protiv Čukaričkog. Nemam šta da kažem - bilo je lijepo vrijeme. Po ovakvom sada vremenu, vrlo teško da bih išao. Što se tiče promjena u Partizanu. to je stvar kluba. Kako će i šta će, ne ulazim u to, ima dosta posla. Mogu reći da su dosta srećno dobili meč sa Čukaričkim. Za gledanje, mene kao neutralnog, bila je odlična utakmica. Ovo ostalo su klupske stvari. Sve najbolje svima", rekao je Piksi.

Upitan je da prokomentariše i rezultate Crvene zvezde u Ligi šampiona, ali nije bio previše raspoložen za ovu temu.

"Zvezda? Dala je dva gola Barseloni što nisu uspjeli Bajern i Real. Šalim se, naravno, Ne bih da komentarišem previše to. Dobra atmosfera, lijepa fudbalska predstava, velika razlika u kvalitetu i to je to".

Podsetimo, na spisku ponovo nema Sergeja Milinković-Savića i kako je objašnjeno razlog je taj što ima "psihološku blokadu". Istakao je Piksi da su i kritike uticale na njega, a najvjerovatnije mu je prekipjelo zbog oštrih komentara koje je mogao da čuje od Radeta Bogdanovića za vrijeme EP.

