"Jednog dana će se odazvati... Ne znam kada": Piksi otkrio šta mu je rekao reprezentativac Srbije!

Selektor Stojković ne može da računa na Vanju i Sergeja Milinković-Savića.

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković obratio se javnosti pred mečeve nacionalnog tima u novembru, a tom prilikom bilo je riječi i o fudbalerima koji su u prethodnom periodu odbijali pozive. Za sada je jasno da još jedno okupljanje propuštaju braća Sergej i Vanja Milinković-Savić.

U prethodnom periodu probleme je imao i Dušan Vlahović, ali se on ovog put stavio na raspolaganje selektoru Srbije. Milinković-Savići nisu, pa je Piksi o njima dvojici govorio na samom početku konferencije za medije.

"Vlahović je na spisku, bili smo strpljivi kada je on u pitanju. Što se braće Vanje i Sergeja tiče, obavio sam tri razgovora sa Sergejem u posljednjih 15 dana. U tim razgovorima postoji mišljenje da ima psihološku blokadu i mora da prođe vrijeme da se koncentriše. Jednog dana će se odazvati, kada - ne znam. Razumijem i shvatam", rekao je Piksi i dodao: "Pošto će biti spekulacije da li je ljut, nije ljut... Rekao mi je da nije do selektora, reprezentacije ili bilo čega. Osjeća se tako i ima psihološku blokadu".

Po selektorovim riječima, Sergej Milinković-Savić nije trebalo da se preda!

"Tri puta smo pričali za 15 dana. Rekao je da ima psihološku blokadu. Pokušao sam... Znam da je imao dosta neprijatnosti poslije Evropskog prvenstva. Ali, ako je neko imao, to sam ja. Bio sam napadan, pljuvan, ali ne treba da se predaš. Moraš da nastaviš da se boriš i pokažeš karakter. Doći će Sergej na svoje, ali u ovom momentu to je vjerovatno mart mjesec. Najbolje je da pitate njega ako želi da razgovara, ali neće se razlikovati od ovoga što sam ja rekao. Hajde jednom da sam pričao sa njim, nego tri puta, u razmacima od pet-šest dana. Ima samo 28 godina i mnogo ga cijenim. Ko god mislio nešto o njemu, dokazali smo 2021. da Tadić i Sergej mogu zajedno. Pokazao je da je taj kalibar. Odigrao je te kvalifikacije za Katar na vrhunskom nivou. Ali dobro, na silu ne možete. To je moja odgovornost", rekao je Piksi.

Njegov rođeni brat Vanja Milinković-Savić odlično brani u Italiji, ali zbog povrede nije u nacionalnom timu.

"Vanja brani za Torino i vama i nama je čudno da se žali na povredu, ali moram da poštujem njegov stav. Koliko znam, ima terapije u toku nedjelje i kada dođe vikend brani za Torino. I tako već mjesec, možda i dva", otkrio je selektor Stojković.

Podsjećamo, selektor Stojković se zahvalio velikom broju igrača nakon neuspjeha na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Tada je najavljeno potpuno podmlađivanje nacionalnog tima, ali je pomalo neočekivano što su Vanja i Sergej stalno van tima jer ne spadaju u starije reprezentativce. U međuvremenu su pojedini fudbaleri vraćeni u selekciju, između ostalog i Vlahović koji je zbog povreda odbijao pozive u prethodnom periodu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!