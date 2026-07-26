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Konačno da vidimo šampiona Formule 1: Ludnica u Mađarskoj, šta uradi Maks Ferstapen?!

Konačno da vidimo šampiona Formule 1: Ludnica u Mađarskoj, šta uradi Maks Ferstapen?!

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Interesantna je bila trka na Hungaroringu u Mađarskoj gdje je Lando Noris došao do prve pobjede u ovoj sezoni, a Maks Ferstapen izveo najbolje preticanje godine.

Rezultati trke formule 1 u madjarskoj sampioni I iznenadjenja Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Aktuelni šampion Formule 1 Lando Noris ostvario je prvu pobjedu u ovogodišnjoj sezoni pošto je tokom cijelog vikenda briljirao na stazi Hungaroring. Lando Noris je prvo osvojio "pol" poziciju, koju je doduše izgubio već u prvom krugu od klupskog kolege Oskara Pijastrija, ali usljed odustajanja Australijanca iz trke zbog kvara - Noris je na kraju došao do trijumfa.

Drugi kroz cilj prošao je Maks Ferstapen (Red Bul), čija trka će sigurno ostati upamćena zbog manevra protiv Luisa Hamiltona, dok je na podijumu završio i Kimi Antoneli (Mercedes), opet sa odličnom strategijom.


Zatim slijede dva Ferarija - Šarl Lekler i Luis Hamilton - dok je šesto mjesto pripalo Isaku Hađaru (Red Bul). Sedmi kroz cilj prošao je Džordž Rasel, uprkos problemima na startu trke, zbog čega je prvi krug završio na 20. mjestu. U bodovima su završili takođe i Lijam Loson (RB), Niko Hilkenberg (Audi) i Arvid Lindblad (RB).

Lider u šampionatu je i dalje Kimi Antoneli (Mercedes) sa 219 bodova, a zatim slijede Luis Hamilton 169, Džordž Rasel 160, Šarl Lekler 138, Lando Noris sa 128, Maks Ferstapen sa 109, Oskar Pijastri sa 92...

Naredna trka Formule 1 vozi se tek za mjesec dana - u Holandiji u Zandvortu (23. avgust).

BONUS VIDEO:

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00:28
Atmosfera na Hungaroringu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

 (MONDO)

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Formula 1

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